В Україні вже 3372 хворих на коронавірус: з'явилася свіжа статистика

Дарина Дурова Суспільство 00:59, 14.04.2020 Оновлено: 01:13, 14.04.2020

В Україні кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 3372.

Такі дані (за станом на 00:00 14 квітня) опублікувала Національна служба здоров'я України на офіційному сайті.

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Коронавірус в Україні
РБК

Уточнюється, що за добу виявлено +273 нових інфікованих. Всього в Україні 119 осіб видужали (+22 за добу) і 98 померли (+5). Продовжують хворіти 3155 осіб.

Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот

Нагадаємо, на 9:00 13 квітня в Україні повідомлялося про 3102 інфікованих COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL, протягом минулого тижня в Олександрівській клінічній лікарні в Києві спостерігається тенденція збільшення кількості госпіталізованих в інфекційні відділення. Пік хвороби, за словами головлікарки Людмили Антоненко, настане після свята Пасхи.

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