В Україні вже 3372 хворих на коронавірус: з'явилася свіжа статистика

В Україні кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 3372.
Такі дані (за станом на 00:00 14 квітня) опублікувала Національна служба здоров'я України на офіційному сайті.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Коронавірус в Україні
РБК
Уточнюється, що за добу виявлено +273 нових інфікованих. Всього в Україні 119 осіб видужали (+22 за добу) і 98 померли (+5). Продовжують хворіти 3155 осіб.
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Нагадаємо, на 9:00 13 квітня в Україні повідомлялося про 3102 інфікованих COVID-19.
Як писав OBOZREVATEL, протягом минулого тижня в Олександрівській клінічній лікарні в Києві спостерігається тенденція збільшення кількості госпіталізованих в інфекційні відділення. Пік хвороби, за словами головлікарки Людмили Антоненко, настане після свята Пасхи.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".