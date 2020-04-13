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14 квітня • оновлено в 01:44
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В Україні вже 3372 хворих на коронавірус: з'явилася свіжа статистика

1.7т
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В Україні кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 3372.

Такі дані (за станом на 00:00 14 квітня) опублікувала Національна служба здоров'я України на офіційному сайті.

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Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

РБК

Уточнюється, що за добу виявлено +273 нових інфікованих. Всього в Україні 119 осіб видужали (+22 за добу) і 98 померли (+5). Продовжують хворіти 3155 осіб.

В Україні вже 3372 хворих на коронавірус: з'явилася свіжа статистика

Скріншот

В Україні вже 3372 хворих на коронавірус: з'явилася свіжа статистика

Скріншот

В Україні вже 3372 хворих на коронавірус: з'явилася свіжа статистика

Скріншот

В Україні вже 3372 хворих на коронавірус: з'явилася свіжа статистика

Скріншот

Нагадаємо, на 9:00 13 квітня в Україні повідомлялося про 3102 інфікованих COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL, протягом минулого тижня в Олександрівській клінічній лікарні в Києві спостерігається тенденція збільшення кількості госпіталізованих в інфекційні відділення. Пік хвороби, за словами головлікарки Людмили Антоненко, настане після свята Пасхи.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус інфекція карантин хвороба
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