Коронавірус в Україні знайшли ще у 990 осіб: статистика МОЗ на 3 серпня

Станом на понеділок, 3 серпня, в Україні офіційно зареєстровано 73 158 випадків коронавірусу. З них 990 було виявлено за останню добу.

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Жертвами пандемії в нашій країні стали вже 1738 осіб (+13 за добу), а подолати хворобу вдалося 39 876 пацієнтам (+333 за добу). Про це повідомляється на сайті РНБО (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кількість хворих на коронавірус в Україні РНБО

Епідеміологічна обстановка РНБО

Пізніше на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, що найбільше нових випадків зараження COVID-19 2 серпня було діагностовано у Львівській області (138), Івано-Франківській (119), а також в місті Києві (102).

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