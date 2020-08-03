Коронавірус в Україні знайшли ще у 990 осіб: статистика МОЗ на 3 серпня
Станом на понеділок, 3 серпня, в Україні офіційно зареєстровано 73 158 випадків коронавірусу. З них 990 було виявлено за останню добу.
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Жертвами пандемії в нашій країні стали вже 1738 осіб (+13 за добу), а подолати хворобу вдалося 39 876 пацієнтам (+333 за добу). Про це повідомляється на сайті РНБО (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Пізніше на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, що найбільше нових випадків зараження COVID-19 2 серпня було діагностовано у Львівській області (138), Івано-Франківській (119), а також в місті Києві (102).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на Буковині та Рівненщині зафіксовано різкий стрибок зараження коронавірусом. Станом на вечір 2 серпня в Чернівецькій області виявили ще 82 нових випадки, а в Рівненській – 29.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко попередив, що коронавірусна хвороба в Україні станом на 1 серпня поширюється за "жовтим" сценарієм небезпеки. Це означає, що країні загрожує 4000 смертельних випадків.