Коронавірус в Україні змінив перебіг: медик вказав на новий нюанс

Кількість хворих на коронавірус в Україні останнім часом значно збільшилася, порівняно з показниками станом на весну.

Проте нині перебіг COVID-19 має дещо інший характер. Про це в коментарі журналісту OBOZREVATEL розповів один із сімейних лікарів мешканців Солом’янського району Києва.

"Хворіють дуже багато: і молоді, і старші, і діти. Але здебільшого легка і середня форма захворювання, люди лікуються вдома", – пояснив медик.

За його словами, попри те, що в більшості пацієнтів, із якими йому доводилося спілкуватися, коронавірус протікає легше, симптоми залишаються незмінними.

"Як у ГРВІ: нежить, біль у горлі, кашель, температура 37°С із дуже чіткою відмінністю. Під час COVID-19 люди повністю втрачають нюх – от узагалі не відчувають запахів", – наголосив лікар.

Він додав, що також деякі інфіковані скаржаться і на втрату відчуття смаку, але більше – саме на аносмію.

"Є пацієнт, який уже місяць не може вичухатись. Два тести і два позитивні", – резюмував медик.

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