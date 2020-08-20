Коронавірус в Україні змінив перебіг: медик вказав на новий нюанс

COVID-19 в Україні не вщухає, але нібито змінив перебіг.

Кількість хворих на коронавірус в Україні останнім часом значно збільшилася, порівняно з показниками станом на весну.

Проте нині перебіг COVID-19 має дещо інший характер. Про це в коментарі журналісту OBOZREVATEL розповів один із сімейних лікарів мешканців Солом’янського району Києва.

"Хворіють дуже багато: і молоді, і старші, і діти. Але здебільшого легка і середня форма захворювання, люди лікуються вдома", – пояснив медик.

За його словами, попри те, що в більшості пацієнтів, із якими йому доводилося спілкуватися, коронавірус протікає легше, симптоми залишаються незмінними.

"Як у ГРВІ: нежить, біль у горлі, кашель, температура 37°С із дуже чіткою відмінністю. Під час COVID-19 люди повністю втрачають нюх – от узагалі не відчувають запахів", – наголосив лікар.

Він додав, що також деякі інфіковані скаржаться і на втрату відчуття смаку, але більше – саме на аносмію.

"Є пацієнт, який уже місяць не може вичухатись. Два тести і два позитивні", – резюмував медик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на ранок четверга, 20 серпня, в Україні офіційно підтверджено 98 537 випадків коронавірусної інфекції. З них 2134 – виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту. Від COVID-19 в країні померло вже 2184 особи, а 50 441 пацієнт повністю поборов хворобу.

Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні показує, що найгірша ситуація склалася в Чернівецькій, Тернопільській і Харківській областях. Зокрема, на Буковині починається друга хвиля, а на Харківщині – усе ще перша, але з великою кількістю хворих.

Робоча група Національної академії наук із математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу в Україні спрогнозувала, що кількість інфікованих COVID-19 продовжує невпинно зростати й до 25 серпня коливатиметься в межах 1670-2580 хворих за середнього значення 2100 на добу.

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