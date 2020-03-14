В Україні через коронавірус церкви йдуть в онлайн, а школярів навчають по Skype: як триває масштабний карантин в країні

Українці через коронавирус вчаться жити в новому форматі – коли переводять на дистанційну роботу, а розваги й тренування переміщаються в режим онлайн.

Детальніше, чим можна зайняти себе, не виходячи з дому, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Школи та виші – у Skype

В Україні навчальні заклади зараз освоюють онлайн-формат навчання. У деяких ВНЗ і раніше пропонували дистанційні лекції. Зараз університети намагаються надавати матеріал через Skype або Viber.

Студентів у червоному корпусі КНУ зараз не зустрінеш Facebook КНУ імені Тараса Шевченка

"Як саме займатися з учнями – кожен факультет вирішує сам. Наприклад, юристи постановили – всі переходять на Skype, де в режимі конференцій можуть брати участь відразу кілька людей. На якихось факультетах завдання просять передавати старостам відразу для всієї групи у Viber. Так само надсилатимуть і відповіді. У разі необхідності просять спілкуватися по відеозв'язку. Але поки не зовсім зрозуміло, як це будуть оплачувати, оскільки в такому режимі навантаження викладача збільшується", – розповіла одна з педагогинь КНУ ім. Шевченка Євгенія Ш.

За її словами, на деяких факультетах освітянам взагалі пропонують оформити відпустку за свій кошт або використовувати дні літньої відпустки.

Втім, вона зауважує, що в такому режимі студенти стали активніші, особливо ті, хто комплексує перед великою аудиторією.

Facebook КНУ імені Тараса Шевченка

А в деяких вишах без зайвого мудрування просто відпустили студентів і педагогів по домівках. "Заняття скасовані на три тижні. Ніякого онлайну", – розповіли нам на одній із кафедр Національного авіаційного університету.

Викладачам тут обіцяють заплатити за "вимушений відпочинок". А студенти потім відпрацьовуватимуть карантин.

У школах вчителі та учні тепер спілкуватимуться через соцмережі, за допомогою електронних листів. "Це так зване асинхронне навчання, коли педагоги й школярі не комунікують, а тільки переписуються", – пояснюють у департаменті освіти КМДА.

Школи теж тимчасово спорожніли КМДА

Для живого спілкування вчителям рекомендують синхронне навчання, для чого будуть використовувати Skype, GoogleTalk, спільні документи в хмарі. Освітян у зв'язку з цим терміново навчатимуть веденню уроків у режимі онлайн.

"Заняття по Skype можна організувати відразу з декількома учнями", – кажуть у КМДА.

Для школярів 9-11 класів на телеканалі "Київ", починаючи з 16 березня, проводитимуть протягом двох годин ефірного часу півгодинні телеуроки з різних предметів.

Тепер школярів частіше зустрінеш на повітрі 44.ua

Уже відомо, що пробне ЗНО, заплановане на кінець березня, через карантин перенесли, попередньо, на квітень. Самі іспити відбудуться в травні.

На практиці, як дізнався OBOZREVATEL, все "живе спілкування" перетворюється на вказівки щодо різних предметів, які надсилаються в батьківський чат у Viber.

"Вчителі пишуть – вивчити певні параграфи або формули. У понеділок вони будуть розсилати всі завдання. Жодних уроків онлайн ніхто проводити не збирається", – розповіла мама двох учнів зі Святошинського району Наталія Миколаївна.

А ось хто на карантині може заробити, то це репетитори. За кілька місяців до ЗНО у них немає відгону від школярів. "Я з деякими вже домовилася займатися по Skype. Їхні батьки не хочуть, щоб вони їздили зараз в громадському транспорті через коронавірус. І є ще двоє новеньких, які теж хочуть використовувати вимушені канікули з користю. Ціна за такі уроки трохи нижча, ніж за очні заняття. Але тепер я можу займатися і вдень, а не тільки ввечері, коли діти приходять зі школи", – говорить репетиторка з англійської Ельвіра Симонян.

Танці і спорт на відстані

Дистанційно в Україні вже організовують уроки танців і фітнес-тренування. Взагалі, танці по Skype в Україні вже не новинка. Ми знайшли на Olx та інших ресурсах майже півтора десятка пропозицій навчати "на дому" східним, латиноамериканським, сучасним танцям. Однак, зважаючи на нові результати пошуку, останніми днями інтерес до них посилився.

Танець живота можна розучити й онлайн Facebook Студія танцю "Salemar"

"Я проводжу заняття онлайн уже кілька років, з невеликою перервою. Інтерес до такого виду уроків великий. У мене багаторічні клієнти з інших міст і країн Європи, Азії. Звертаються ті, у кого поблизу немає викладачів, які можуть навчити танцю живота "вживу", – розповідає вчителька східних танців із Києва Катерина.

З огляду на оголошення, коштує такий урок від 70 до 250 грн на годину. Більшість викладачів надають перевагу передоплаті.

Одна з з них, Тетяна, що бере за заняття 150 грн, сказала, що має намір підняти плату.

"Нещодавно до мене звернулися чотири нові учні. Взагалі, це напряжно, оскільки в мене є й основна робота – музична керівниця в садку. Якщо є попит, значить, люди готові платити і більше", – поділилася з нами Тетяна.

Деякі спортклуби в столиці та інших містах також змінюють формат діяльності.

"Але тільки за бажанням клієнта. Через поточну ситуацію ми працюємо тепер тільки з ранку і до 14:00. Не всім зручно. Хто не може приходити на цей час, але не хоче робити перерву, ми готові перейти на онлайн-формат. Оплата в такому разі як за індивідуальне тренування", – пояснили в одному зі спортклубів відомої мережі Києва.

На тренуванні із зумби Facebook Юлія Зосімова

Тренери з фітнесу та зумби (танці й фітнес) також не бачать перешкод для спорту на відстані. Адже займатися з персональним тренером можна в режимі реального часу, підтримуючи зв'язок у відеочаті.

"У мене є свої клієнти, з якими я працюю у вільний час. Правда, зараз небагато. Тренажерні зали, обладнання додому не перенесеш, а фітнесом можна займатися і віддалено. Організувати заняття поза клубом – на дому або онлайн – для нормального тренера не становить проблем", – говорить OBOZREVATEL Юлія Зосімова, тренерка із зумби.

Коштують такі індивідуальні заняття фітнесом до 1500 грн на місяць. Анастасія, яка проводить онлайн-тренування та чиї контакти ми знайшли на Olx, розповіла, що, справді, до неї на найближчий місяць додатково записалися кілька осіб.

"Це ті, кого в офісі перевели працювати віддалено. Вони вирішили займатися вранці, до роботи. Їм головне, щоб не виходити з дому. А моя програма цілком дозволяє обходитися без спеціального обладнання, хоча у цих клієнтів вдома є тренажери", – говорить Анастасія.

Музеї теж переходять у віртуальний простір

Facebook Київська національна галерея

Національний музей "Київська картинна галерея" збільшує свою присутність в інтернеті та шукає нові форми інтерактивного спілкування з відвідувачами. Про це OBOZREVATEL повідомив директор галереї Юрій Вакуленко. Нагадаємо, згідно з рішенням КМДА, музеї повинні бути закриті на карантин з 12 до 31 березня.

"Зараз свобода вибору інформації, і молоде покоління радше зайде в Instagram, ніж пройде п'ять зупинок на метро, щоб прийти в музей. Для них ми збільшуємо свою присутність у мережі. Адже така ситуація, як зараз, може повторитися й знову. Ми оновили свій сайт, де передбачено спілкування онлайн", – каже Вакуленко.

Артефакти можна побачити онлайн Facebook Київська національна галерея

За його словами, "Картинна галерея" має свій Telegram-канал, є сторінка в Facebook.

"Музей – це традиційна форма спілкування з артефактами. І їхня відвідуваність впала в усьому світі. Все це змушує шукати нові форми спілкування з аудиторією", – каже Вакуленко.

Церква онлайн

В УГКЦ OBOZREVATEL запевнили, що вже готові перейти на богослужіння онлайн, а в разі необхідності навіть здійснювати обряди вдома у прихожан.

Богослужіння можуть перевести в онлайн Facebook УГКЦ

"Що стосується участі в богослужіннях, блаженніший Святослав насамперед закликає всіх дотримуватися правил особистої гігієни в храмах. У цей період може бути виправданим не торкатися і не цілувати ікони. Крім цього, вимагаємо в наших церквах посилити заходи протиепідемічної безпеки, щоб наші храми були завжди чистим і безпечним місцем для особистої та спільної молитви", – сказав керівник департаменту інформації, протоієрей Ігор Яців.

За його словами, під час Великого посту потрібно дотримуватися домашнього молитовного правила. "Можна користуватися трансляціями богослужінь за допомогою сучасних засобів комунікації. Заохочуємо священників відповідати на прохання вірян приділяти їм таїнства сповіді та причастя вдома, особливо коли мова про хворих людей", – цитує слова глави УГКЦ, блаженнішого Святослава Ігор Яців.

У Православній церкві України поки на богослужіння в мережі не переходять, але допускають деякі поступки під час традиційних відвідувань храмів.

У церкві дозволили не цілувати ікони та пити з одноразового посуду під час причастя Facebook ПЦУ

Так, на час пандемії допускається прояв поваги до святинь (хресту, ікон, святих мощей) у вигляді поклону, без цілування, а також використовувати для запивання після прийняття причастя одноразовий посуд або споживати тільки антидор.

Знімають кіно, не виходячи з дому

В інших країнах, де оголошений карантин, теж звикли жити, не виходячи з дому. У Китаї, наприклад, крім онлайн-уроків і занять спортом навчилися дистанційно знімати розважальні шоу. Ведучі й учасники, не покидаючи своїх осель, проводять відеоконференції. Вони клеють дурня, співають, готують, спілкуються з аудиторією. І потім такі телепрограми важко відрізнити від онлайн-шоу, подібні до аналогічних у YouTube.

В Італії популярні онлайн-заняття йогою. Як пише місцева преса, 43-річний житель Казальпустерленго Федеріко мешкає в районі, закритому на карантин одним із перших.

У Пекіні знімають ролики дистанційно wikiway.com

"Я потрапив до лікарні з батьком через не пов'язані з коронавірусом проблеми зі здоров'ям. Лікарня Лоді виглядала, як "Титанік", що тоне. Працював із дому і проводив усі зустрічі через Skype, спілкувався з моєю дівчиною у WhatsApp і відвідував заняття з йоги в інтернеті. Тепер, коли первісна червона зона була скасована, а вся країна заблокована, мої щоденні звички не зміняться. Продовжу залишатися вдома", – пише місцеве видання Aljazeera.

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