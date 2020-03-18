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18 березня • оновлено в 08:10
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Коронавірус в Україні запідозрили ще у чотирьох осіб

24.4т
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У вівторок, 17 березня, чотири пацієнти з підозрою на коронавірус були госпіталізовані у Вінницькій області.

Про це повідомила заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА Надія Марусяк (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За її словами, пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним наглядом.

У Вінницькій області запідозрили COVID-19

У Вінницькій області запідозрили COVID-19

Українська правда

"Маємо чотири нових підозри на коронавірус. Це особи, які прибули з епідемічної території. Пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним наглядом. Стан пацієнтів задовільний. Визначено контактних осіб, які самоізолювалися і перебувають під постійним медико-санітарним наглядом", – зазначила Марусяк.

За її даними, станом на 17 березня у Вінницькій області знято дві підозри на COVID-19. Раніше цим пацієнтам було діагностовано наявність вірусів грипу "А".

Як повідомляв OBOZREVATEL, число виявлених випадків інфікування в Україні 17 березня збільшилося до 14 осіб (в Чернівецькій області – 10, в Житомирській – 1, в Київській області – 1, в Києві – 2). Два з цих випадків – летальні.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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