Коронавірус в Україні вщухне через три місяці: інфекціоністи заспокоїли прогнозом

Продовження карантину через коронавірус в Україні не означає того, що в країні готуються до зовсім вже катастрофічної ситуації з поширенням хвороби.

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У цьому переконаний практикуючий інфекціоніст і кандидат медичних наук Юрій Жигарьов, передає "НВ". За його словами, якщо держава повністю вирішить проблеми із забезпеченням лікарень, пандемія піде на спад із мінімальними втратами для населення.

"У мене оптимістичний прогноз. Адже пандемія коронавірусу – це не смертельна епідемія Еболи або СНІДу. Максимум три тижні вона буде активно розвиватися, а вже через три місяці залишаться лише окремі випадки захворювання", – вважає інфекціоніст.

Коронавірус в Україні вщухне через три місяці – інфекціоністи

З думкою Жигарьова згоден і вірусолог, глава організації Інфекційний контроль в Україні Андрій Александрін.

"Я не прихильник суворого карантину, хоча зараз ми його не уникнемо", – зазначив він.

Експерт підкреслив, що дітям і людям молодого віку варто було б перехворіти коронавірусом зараз, отримати імунітет і далі жити спокійно.

"Це допомогло б заспокоїти паніку в суспільстві. Два місяці карантину – це занадто важко для економіки", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній санітарний лікар України Святослав Протас вважає, що пік захворюваності в Україні на коронавірус буде через 2-3 тижні, але він досить швидко піде на спад через набутий імунітет і підвищення температури повітря.

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