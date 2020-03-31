Коронавірус в Україні атакував молодь: епідеміологиня назвала причину

В Україні вік більшості хворих на коронавірус становить 20-50 років, оскільки саме ця категорія населення найбільше подорожувала до уражених країн або перебувала там на заробітках.

В результаті українці захворіли самі та привезли COVID-19 на батьківщину. Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала завідувачка лабораторії грипу Інституту епідеміології Алла Мироненко. У такий спосіб кількість молодих інфікованих людей у нас більша, аніж літніх.

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Коронавірус вражає молодих

"За кордоном збудник вірусу занесли китайські туристи, первинно заражаючи місцеве населення. Процес було складно контролювати, а карантинні заходи були вжиті запізно. Ми ввели карантин вчасно, але COVID-19 в Україну привезли здебільшого ті, що подорожували або повернулися із заробітків", – зазначила Мироненко.

"Тим паче, що ми нічого не робили з тими тисячами людей, які в'їхали в Україну останнім часом. З них взяли особисте зобов'язання сидіти вдома, але хто це буде перевіряти? Тому прогноз на найближчий час у мене не дуже", – підсумувала лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікаря-інфекціоніста, колишнього директора Центру здоров'я Володимира Курпіти, пік захворюваності на коронавірус в Україні випаде на 20-ті числа квітня.

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