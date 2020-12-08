Коронавірус в Україні виходить на плато, епідемія насичується, – інфекціоніст

В Україні може спостерігатися "насичення епідемії" коронавірусу, найближчими днями можливий вихід на "плато".

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. "Є таке поняття, як насичення епідемії. Напевне, зараз ми будемо спостерігати перше плато. Йде тенденція до стабілізації нових випадків", – сказав він.

Медик пояснив, що плато епідемії передбачає, що кількість нових випадків захворювання відрізнятиметься від попередніх показників у межах 10%. За його словами, статистика захворюваності 9-10 грудня дозволить зрозуміти, чи дійсно Україна вийшла на плато з COVID-19.

Курпіта пояснив загальну тенденцію до зниження захворюваності на коронавірус кількома причинами. "Зараз відбувається зменшення кількості через різні причини. Це питання дотримування обмежувальних заходів, правильне використання масок, дотримання дистанції, а також певні обмеження. Зменшилася кількість контактів між людьми, люди менше подорожують", – сказав він.

Лікар додав, що Україна фактично повторює подібний європейський тренд.

"Тенденція до зменшення нових випадків спостерігається у європейському регіоні. В окремих країнах кількість випадків зменшилася на 50%. Загалом певні тенденції можемо переносити і на Україну", – підсумував медик.

Як писав OBOZREVATEL, 7 грудня МОЗ повідомив про рекордно низьку кількість нових випадків захворювань на коронавірус, за добу було виявлено 8,6 тисяч. Проте вже наступної доби, 8 грудня, кількість знову збільшилась. Було зафіксовано 10,8 тисяч нових заражень.