Коронавірус в Україні відступає: Ляшко пояснив, чому послабили карантин

Черговий етап послаблення карантину в Україні, який почався 10 червня, пов'язаний зі стабілізацією ситуації із захворюваністю.

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Зокрема, зменшилась кількість госпіталізацій та потраплянь пацієнтів до реанімації, пояснив на брифінгу головний санітарний лікар країни, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Пом'якшення карантину – це вимушений крок, на який іде наша країна з урахуванням стабілізації епідемічної ситуації та запуску економіки. Тому, розробляючи етапи пом'якшення або етапи виходу з карантину, ми шукаємо баланс, аби не було стрімкого зростання випадків коронавірусної хвороби", – пояснив він.

Коронавірус

"Динаміка, яку ми відзначаємо, вона залишається в нашій стратегії стримування. Тобто, кількість випадків не перевищує середньо визначену нами кількість випадків, яка дозволяє нам переходити на наступні етапи пом'якшення. Водночас ми відзначаємо зменшення кількостей госпіталізацій і зменшення кількості людей, які потрапляють у відділення інтенсивної терапії. Це може свідчити про те, що запроваджені нами заходи працюють", – додав Ляшко.

Крім того, за його словами, є припущення, що вірус у літній період все одно через декілька пасажів може втрачати свою агресивність і не викликати досить складних наслідків для здоров'я населення.

"Водночас випадки госпіталізації та випадки потрапляння до відділень інтенсивної терапії й підключення до апаратів ШВЛ існують, тому втрачати пильність ще не час. Сьогодні майже 3 200 ліжок зайняті хворими на коронавірусну хворобу на території України, 98 осіб підключені до апаратів ШВЛ", – попередив українців головний санлікар.

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