Коронавірус в Україні вдарить із новою силою, смертей і хворих побільшає: прогноз НАН за регіонами

Епідемія коронавірусу в Україні продовжує розвиватися досить швидкими темпами. Кількість нових інфікованих до наступного вівторка, 18 серпня, коливатиметься в межах 1300-1800 за середнього значення 1540. До того ж на добу фіксуватимуть 26-34 смерті. Для порівняння, минулого тижня ці цифри були нижчими – 1092-1680, і 18-22 смертей.

Такий прогноз робочої групи Національної академії наук з математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, дав OBOZREVATEL віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.

Згідно з даними прогнозу, кількість нових видужалих становить приблизно 600 осіб на день, однак водночас продовжує зростати кількість нових активних інфікованих. Середня кількість за минулий тиждень становить 1270 нових випадків і 26,5 нових смертей на день. Це на 7 більше, ніж тиждень тому. Найбільше хворих буде на Львівщині, Івано-Франківщині, Одещині, Харківщині та в Києві.

Прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні

Прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні

"Із середини червня в Україні була стійка тенденція до зниження, а вже через місяць вона змінилася на протилежну. Статистика по Україні за останній тиждень демонструє стійке зростання, хоча середнє значення кількості нових інфекцій виявилося трохи нижчим, ніж ми очікували. Серед регіонів із високим рівнем ураженості найшвидші темпи поширення епідемії в Харківській та Одеській областях", – підсумував Загородній.

Із докладним прогнозом НАН про перебіг епідемії коронавірусу в Україні можна ознайомитись тут.