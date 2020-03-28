Коронавірус в Україні вбив уже 8 осіб, хворих – 311: дані по областях

Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на ранок 28 березня зросла до 311 осіб.
Такі дані оприлюднив під час брифінгу 28 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За добу в країні зафіксували 93 нові випадки.
Коронавірус в Україні
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Захворювання підтверджено:
Вінницька область – 16 випадків;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 7 випадків;
Донецька область – 2 випадки;
Житомирська область – 4 (1 летальний) випадки;
Закарпатська область – 1 випадок;
Запорізька область – 10 випадків;
Івано-Франківська область – 28 (3 летальні) випадків;
Київ – 74 випадки;
Київська область – 41 випадок;
Львівська область – 5 випадків;
Луганська область – 2 випадки;
Миколаївська область – 1 випадок;
Одеська область – 6 випадків;
Полтавська область – 1 випадок;
Рівненська область – 9 випадків (1 летальний)
Сумська область – 5 випадків (1 летальний)
Тернопільська область – 43 випадки (1 летальний)
Харківська область – 1 випадок;
Херсонська область – 1 випадок;
Хмельницька область – 1 випадок;
Черкаська область – 3 випадки;
Чернівецька область – 47 (1 летальний) випадків;
Чернігівська область – 1 випадок.
Всього з початку поширення COVID-19 в Україні від коронавірусу померли вісім осіб. Вилікувати вдалося п'ятьох пацієнтів – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Як писав OBOZREVATEL раніше, існує ймовірність, що карантин в Україні продовжать, посилять або введуть надзвичайний стан.
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