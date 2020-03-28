Коронавірус в Україні вбив уже 8 осіб, хворих – 311: дані по областях

Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на ранок 28 березня зросла до 311 осіб.

Такі дані оприлюднив під час брифінгу 28 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За добу в країні зафіксували 93 нові випадки.

Коронавірус в Україні facebook.com/moz.ukr

Захворювання підтверджено:

Вінницька область – 16 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 7 випадків;

Донецька область – 2 випадки;

Житомирська область – 4 (1 летальний) випадки;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 10 випадків;

Івано-Франківська область – 28 (3 летальні) випадків;

Київ – 74 випадки;

Київська область – 41 випадок;

Львівська область – 5 випадків;

Луганська область – 2 випадки;

Миколаївська область – 1 випадок;

Одеська область – 6 випадків;

Полтавська область – 1 випадок;

Рівненська область – 9 випадків (1 летальний)

Сумська область – 5 випадків (1 летальний)

Тернопільська область – 43 випадки (1 летальний)

Харківська область – 1 випадок;

Херсонська область – 1 випадок;

Хмельницька область – 1 випадок;

Черкаська область – 3 випадки;

Чернівецька область – 47 (1 летальний) випадків;

Чернігівська область – 1 випадок.

Всього з початку поширення COVID-19 в Україні від коронавірусу померли вісім осіб. Вилікувати вдалося п'ятьох пацієнтів – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як писав OBOZREVATEL раніше, існує ймовірність, що карантин в Україні продовжать, посилять або введуть надзвичайний стан.

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