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28 березня • оновлено в 11:09
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Коронавірус в Україні вбив уже 8 осіб, хворих – 311: дані по областях

19.7т
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Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на ранок 28 березня зросла до 311 осіб.

Такі дані оприлюднив під час брифінгу 28 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За добу в країні зафіксували 93 нові випадки.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

facebook.com/moz.ukr

Захворювання підтверджено:

  • Вінницька область – 16 випадків;

  • Волинська область – 2 випадки;

  • Дніпропетровська область – 7 випадків;

  • Донецька область – 2 випадки;

  • Житомирська область – 4 (1 летальний) випадки;

  • Закарпатська область – 1 випадок;

  • Запорізька область – 10 випадків;

  • Івано-Франківська область – 28 (3 летальні) випадків;

  • Київ – 74 випадки;

  • Київська область – 41 випадок;

  • Львівська область – 5 випадків;

  • Луганська область – 2 випадки;

  • Миколаївська область – 1 випадок;

  • Одеська область – 6 випадків;

  • Полтавська область – 1 випадок;

  • Рівненська область – 9 випадків (1 летальний)

  • Сумська область – 5 випадків (1 летальний)

  • Тернопільська область – 43 випадки (1 летальний)

  • Харківська область – 1 випадок;

  • Херсонська область – 1 випадок;

  • Хмельницька область – 1 випадок;

  • Черкаська область – 3 випадки;

  • Чернівецька область – 47 (1 летальний) випадків;

  • Чернігівська область – 1 випадок.

Коронавірус в Україні вбив уже 8 осіб, хворих – 311: дані по областях

Всього з початку поширення COVID-19 в Україні від коронавірусу померли вісім осіб. Вилікувати вдалося п'ятьох пацієнтів – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як писав OBOZREVATEL раніше, існує ймовірність, що карантин в Україні продовжать, посилять або введуть надзвичайний стан.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
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Снеженко Елена
Снеженко Елена
А ведь маски, в которых народ ходит в магазины, ни от чего не защищают. Люди повязываются платками, шарфами, я видела маски сшитые из старых маек, это все фуфло. Маска должна быть со степенью защиты и должна плотно прилегать к лицу, кроме того нужно защищать глаза. Вирус передается через наличные деньги, кроме всего прочего. Кроме того, он оседает на упаковках продуктов, на продуктовых тележках, т.е. на всех поверхностях, которые нужно постоянно обрабатывать дезинфектором. А службы доставки оказались не готовыми к эпидемии - заказать продукты через службу доставки невозможно, все слоты заняты, кроме того они пишут на своих сайтах. что мин.сумма заказа 1000 грн и возможна замена до 40% товара, короче доставка это не выход. Никто не организовал доставку на дом пенсионерам и инвалидам. подъезды дезинфекторами не обрабатывают, внутренние дворы не моются. лифты не обрабатываются
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Толи ещё будет,сейчас 2 миллиона унитазомойщиков рванут на родину,вот где будет апокалипсис.
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Alex Mak
Alex Mak
Oleg Oleg, бодло ,іди но розберися в АП сцаря хто то унітази мив в Італії.
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