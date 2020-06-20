Коронавірус в Україні трохи пішов на спад: статистика на 20 червня

Суспільство 09:07, 20.06.2020 Оновлено: 09:15, 20.06.2020

Станом на ранок 20 червня в Україні офіційно підтверджено 35 825 випадки коронавірусної інфекції. З них 841 було виявлено за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 994 людей (+9 за добу), при цьому повністю побороли хворобу 16 406 пацієнти (+373 за добу), свідчать дані сайту РНБО.

Днем раніше в Україні зафіксували 921 новий випадок коронавірусу.

Найбільше нових заражених зареєстрували в областях: Львівській – 139, Закарпатській – 109, Рівненській – 83.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за станом на 20 червня коронавірусом у світі заразилися більш 8,7 млн осіб.

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