В Україні знизилася кількість хворих на COVID-19 за добу

Станом на ранок суботи, 26 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 019 876 випадків коронавірусної інфекції. З них 7 709 – виявлено за минулу добу, що на 3,3 тисячі менше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 в країні померли вже 17 702 людини (+121 за добу), а 651 917 пацієнтів (+5 145 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.

Здійснено тестувань за добу – 31 482 (зокрема методом ПЛР – 24 621, методом ІФА – 6 861).

м. Київ – 106 486 випадків;

Вінницька область – 21 858 випадків;

Волинська область – 32 300 випадків;

Дніпропетровська область – 56 356 випадків;

Донецька область – 34 586 випадків;

Житомирська область – 38 219 випадків;

Закарпатська область – 27 754 випадки;

Запорізька область – 51 250 випадків;

Івано-Франківська область – 42 725 випадків;

Київська область – 56 942 випадки;

Кіровоградська область – 8 205 випадків;

Луганська область – 9 906 випадків;

Львівська область – 59 551 випадок;

Миколаївська область – 29 117 випадків;

Одеська область – 68 447 випадків;

Полтавська область – 34 341 випадок;

Рівненська область – 40 195 випадків;

Сумська область – 39 848 випадків;

Тернопільська область – 33 328 випадків;

Харківська область – 67 655 випадків;

Херсонська область – 16 917 випадків;

Хмельницька область – 38 333 випадки;

Черкаська область – 37 321 випадок;

Чернівецька область – 39 293 випадки;

Чернігівська область – 28 943 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський вважає, що в нашій країні є люди, які можуть самі купити вакцину від коронавірусу. Але, за його словами, вісім мільйонів доз вакцини від COVID-19 вистачить для того, щоб безкоштовно вакцинувати українців.