Коронавірус в Україні перетнув позначку в 1 млн заражених

Карина Бондаренко Суспільство 08:15, 24.12.2020 Оновлено: 08:24, 24.12.2020

Станом на ранок четверга, 24 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 001 132 випадки коронавірусної інфекції. З них 11 490 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 17 395 осіб (+223 за добу), а 631 435 пацієнтів (+15 775 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.

Здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 105 040 випадків;

  • Вінницька область – 21 490 випадків;

  • Волинська область – 31 917 випадків;

  • Дніпропетровська область – 55 174 випадки;

  • Донецька область – 33 738 випадків;

  • Житомирська область – 37 468 випадків;

  • Закарпатська область – 27 543 випадки;

  • Запорізька область – 50 115 випадків;

  • Івано-Франківська область – 42 482 випадки;

  • Київська область – 55 497 випадків;

  • Кіровоградська область – 8 090 випадків;

  • Луганська область – 9 443 випадки;

  • Львівська область – 58 372 випадки;

  • Миколаївська область – 28 351 випадок;

  • Одеська область – 66 971 випадок;

  • Полтавська область – 33 509 випадків;

  • Рівненська область – 39 634 випадки;

  • Сумська область – 38 923 випадки;

  • Тернопільська область – 32 972 випадки;

  • Харківська область – 66 788 випадків;

  • Херсонська область – 16 408 випадків;

  • Хмельницька область – 37 600 випадків;

  • Черкаська область – 36 418 випадків;

  • Чернівецька область – 38 914 випадків;

  • Чернігівська область – 28 275 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні перетнув позначку в 1 млн заражених.
Максим Степанов в Facebook
Скріншот.
Максим Степанов в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, згідно з прогнозом Національної академії наук України, за станом на 28 грудня середній добовий приріст захворюваності коронавірусом в Україні може встановитися на рівні 9801 випадків. А на початку січня очікується показник 8871.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Сині труси Навального розносять Кремль

Стало відомо, скільки коштуватиме проїзд платними дорогами в Україні

8500 грн за вихід на вулицю: Кабмін запропонував нові штрафи за порушення карантину

На Донбасі трагічно загинула молода військова ЗСУ. Фото і подробиці

Зарплати в "Нафтогазі" підвищать в два рази, а видобуток провалять: Кабмін ухвалив фінплан підприємства