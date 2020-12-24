Коронавірус в Україні перетнув позначку в 1 млн заражених
Станом на ранок четверга, 24 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 001 132 випадки коронавірусної інфекції. З них 11 490 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли вже 17 395 осіб (+223 за добу), а 631 435 пацієнтів (+15 775 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.
Здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 105 040 випадків;
Вінницька область – 21 490 випадків;
Волинська область – 31 917 випадків;
Дніпропетровська область – 55 174 випадки;
Донецька область – 33 738 випадків;
Житомирська область – 37 468 випадків;
Закарпатська область – 27 543 випадки;
Запорізька область – 50 115 випадків;
Івано-Франківська область – 42 482 випадки;
Київська область – 55 497 випадків;
Кіровоградська область – 8 090 випадків;
Луганська область – 9 443 випадки;
Львівська область – 58 372 випадки;
Миколаївська область – 28 351 випадок;
Одеська область – 66 971 випадок;
Полтавська область – 33 509 випадків;
Рівненська область – 39 634 випадки;
Сумська область – 38 923 випадки;
Тернопільська область – 32 972 випадки;
Харківська область – 66 788 випадків;
Херсонська область – 16 408 випадків;
Хмельницька область – 37 600 випадків;
Черкаська область – 36 418 випадків;
Чернівецька область – 38 914 випадків;
Чернігівська область – 28 275 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, згідно з прогнозом Національної академії наук України, за станом на 28 грудня середній добовий приріст захворюваності коронавірусом в Україні може встановитися на рівні 9801 випадків. А на початку січня очікується показник 8871.