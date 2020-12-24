Коронавірус в Україні перетнув позначку в 1 млн заражених.

Станом на ранок четверга, 24 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 001 132 випадки коронавірусної інфекції. З них 11 490 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 17 395 осіб (+223 за добу), а 631 435 пацієнтів (+15 775 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.

Здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).

м. Київ – 105 040 випадків;

Вінницька область – 21 490 випадків;

Волинська область – 31 917 випадків;

Дніпропетровська область – 55 174 випадки;

Донецька область – 33 738 випадків;

Житомирська область – 37 468 випадків;

Закарпатська область – 27 543 випадки;

Запорізька область – 50 115 випадків;

Івано-Франківська область – 42 482 випадки;

Київська область – 55 497 випадків;

Кіровоградська область – 8 090 випадків;

Луганська область – 9 443 випадки;

Львівська область – 58 372 випадки;

Миколаївська область – 28 351 випадок;

Одеська область – 66 971 випадок;

Полтавська область – 33 509 випадків;

Рівненська область – 39 634 випадки;

Сумська область – 38 923 випадки;

Тернопільська область – 32 972 випадки;

Харківська область – 66 788 випадків;

Херсонська область – 16 408 випадків;

Хмельницька область – 37 600 випадків;

Черкаська область – 36 418 випадків;

Чернівецька область – 38 914 випадків;

Чернігівська область – 28 275 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, згідно з прогнозом Національної академії наук України, за станом на 28 грудня середній добовий приріст захворюваності коронавірусом в Україні може встановитися на рівні 9801 випадків. А на початку січня очікується показник 8871.