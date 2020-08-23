В Україні додалося ще майже 2 тисячі заражених коронавірусом: статистика МОЗ на 23 серпня
Станом на ранок неділі, 23 серпня, в Україні офіційно підтверджено 104 958 випадків коронавірусу. За минулу добу інфекцію виявили у 1987 осіб.
Одужали ще 500 хворих українців. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.
"23 серпня (станом на 9:00) в Україні 104 958 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2271 летальний, 52 235 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1987 нових випадків. Загалом проведено 1 416 001 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 500 пацієнтів", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 3592 випадки;
Волинська область – 5102 випадки;
Дніпропетровська область – 1966 випадків;
Донецька область – 1234 випадки;
Житомирська область – 2821 випадок;
Закарпатська область – 6987 випадків;
Запорізька область – 1331 випадок;
Івано-Франківська область – 7805 випадків;
Кіровоградська область – 764 випадки;
м. Київ – 11 814 випадків;
Київська область – 4952 випадки;
Львівська область – 13 111 випадків;
Луганська область – 243 випадки;
Миколаївська область – 981 випадок;
Одеська область – 5909 випадків;
Полтавська область – 642 випадки;
Рівненська область – 8460 випадків;
Сумська область – 1165 випадків;
Тернопільська область – 4626 випадків;
Харківська область – 7493 випадки;
Херсонська область – 334 випадки;
Хмельницька область – 1946 випадків;
Чернівецька область – 8926 випадків;
Черкаська область – 1286 випадків;
Чернігівська область – 1468 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 серпня до Центру надійшло 1990 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року –163 809.
Як повідомлявOBOZREVATEL, ЗМІ написало, що перша в Китаї вакцина на основі рекомбінантного білка COVID-19, виготовлена з клітин комах, була схвалена для клінічних випробувань Національним управлінням медичних продуктів.