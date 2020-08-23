В Україні додалося ще майже 2 тисячі заражених коронавірусом: статистика МОЗ на 23 серпня

В Україні додалося ще майже 2 тисячі заражених коронавірусом.

Станом на ранок неділі, 23 серпня, в Україні офіційно підтверджено 104 958 випадків коронавірусу. За минулу добу інфекцію виявили у 1987 осіб.

Одужали ще 500 хворих українців. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.

"23 серпня (станом на 9:00) в Україні 104 958 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2271 летальний, 52 235 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1987 нових випадків. Загалом проведено 1 416 001 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 500 пацієнтів", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 3592 випадки;

Волинська область – 5102 випадки;

Дніпропетровська область – 1966 випадків;

Донецька область – 1234 випадки;

Житомирська область – 2821 випадок;

Закарпатська область – 6987 випадків;

Запорізька область – 1331 випадок;

Івано-Франківська область – 7805 випадків;

Кіровоградська область – 764 випадки;

м. Київ – 11 814 випадків;

Київська область – 4952 випадки;

Львівська область – 13 111 випадків;

Луганська область – 243 випадки;

Миколаївська область – 981 випадок;

Одеська область – 5909 випадків;

Полтавська область – 642 випадки;

Рівненська область – 8460 випадків;

Сумська область – 1165 випадків;

Тернопільська область – 4626 випадків;

Харківська область – 7493 випадки;

Херсонська область – 334 випадки;

Хмельницька область – 1946 випадків;

Чернівецька область – 8926 випадків;

Черкаська область – 1286 випадків;

Чернігівська область – 1468 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 серпня до Центру надійшло 1990 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року –163 809.

Станом на ранок неділі, 23 серпня, в Україні офіційно підтверджено 104 958 випадків коронавірусу Скріншот

За минулу добу інфекцію виявили у 1987 осіб Скріншот

Як повідомлявOBOZREVATEL, ЗМІ написало, що перша в Китаї вакцина на основі рекомбінантного білка COVID-19, виготовлена з клітин комах, була схвалена для клінічних випробувань Національним управлінням медичних продуктів.

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