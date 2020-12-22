В Україні підскочила кількість хворих на COVID-19 за добу до 8,5 тисяч

Карина Бондаренко Суспільство 08:17, 22.12.2020 Оновлено: 08:53, 22.12.2020

Станом на ранок вівторка, 22 грудня, в Україні офіційно підтверджено 979 506 випадків коронавірусної інфекції. З них 8513 – виявлено за минулу добу, що на 1,9 тисячі більше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 у країні померли вже 16 897 осіб (+232 за добу), а 600 288 пацієнтів (+14 020 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

Здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ – 102 282 випадки;

  • Вінницька область – 21 145 випадків;

  • Волинська область – 31 138 випадків;

  • Дніпропетровська область – 54 147 випадків;

  • Донецька область – 32 760 випадків;

  • Житомирська область – 36 810 випадків;

  • Закарпатська область – 27 303 випадки;

  • Запорізька область – 48 454 випадки;

  • Івано-Франківська область – 42 090 випадків;

  • Київська область – 54 022 випадки;

  • Кіровоградська область – 7861 випадок;

  • Луганська область – 8994 випадки;

  • Львівська область – 57 401 випадок;

  • Миколаївська область – 27 479 випадків;

  • Одеська область – 65 503 випадки;

  • Полтавська область – 32 506 випадків;

  • Рівненська область – 38 920 випадків;

  • Сумська область – 38 321 випадок;

  • Тернопільська область – 32 579 випадків;

  • Харківська область – 65 652 випадки;

  • Херсонська область – 15 973 випадки;

  • Хмельницька область – 36 840 випадків;

  • Черкаська область – 35 413 випадків;

  • Чернівецька область – 38 555 випадків;

  • Чернігівська область – 27 358 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Динаміка захворюваності в Україні.
covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що посилити карантин вирішили з 8 до 24 січня через сезонний спалах грипу, який якраз припадає на кінець січня – початок лютого.

  • У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що коронавірус мутує "набагато повільніше", ніж сезонний грип. Навіть незважаючи на те, що нова мутація у Великобританії дозволяє йому поширюватися легше.

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