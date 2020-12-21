МОЗ повідомило про 6,5 тис. хворих на COVID-19 в Україні за добу
Станом на ранок понеділка, 21 грудня, в Україні офіційно підтверджено 970 993 випадки коронавірусної інфекції. З них 6545 – виявлено за минулу добу, що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього.
Від COVID-19 у країні померли вже 16 665 осіб (+80 за добу), а 586 268 пацієнтів (+5 106 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.
Здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 101 123 випадки;
Вінницька область – 21 035 випадків;
Волинська область – 30 773 випадки;
Дніпропетровська область – 53 155 випадків;
Донецька область – 32 513 випадків;
Житомирська область – 36 774 випадки;
Закарпатська область – 27 195 випадків;
Запорізька область – 47 789 випадків;
Івано-Франківська область – 42 026 випадків;
Київська область – 53 463 випадки;
Кіровоградська область – 7817 випадків;
Луганська область – 8900 випадків;
Львівська область – 56 953 випадки;
Миколаївська область – 27 017 випадків;
Одеська область – 64 589 випадків;
Полтавська область – 31 961 випадок;
Рівненська область – 38 656 випадків;
Сумська область – 38 170 випадків;
Тернопільська область – 32 498 випадків;
Харківська область – 65 414 випадків;
Херсонська область – 15 814 випадків;
Хмельницька область – 36 814 випадків;
Черкаська область – 34 945 випадків;
Чернівецька область – 38 363 випадки;
Чернігівська область – 27 236 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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