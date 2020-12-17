В Україні кількість хворих на коронавірус за добу підскочила до 12 тисяч

Карина Бондаренко Суспільство 08:17, 17.12.2020 Оновлено: 08:44, 17.12.2020

Станом на ранок четверга, 17 грудня, в Україні офіційно підтверджений 931 751 випадок коронавірусної інфекції. З них 12 047 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 15 996 осіб (+252 за добу), а 548 356 пацієнтів (+12 939 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

Здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 96 672 випадки;

  • Вінницька область – 20 319 випадків;

  • Волинська область – 29 390 випадків;

  • Дніпропетровська область – 50 894 випадки;

  • Донецька область – 30 896 випадків;

  • Житомирська область – 35 157 випадків;

  • Закарпатська область – 26 685 випадків;

  • Запорізька область – 44 693 випадки;

  • Івано-Франківська область – 41 356 випадків;

  • Київська область – 50 666 випадків;

  • Кіровоградська область – 7 515 випадків;

  • Луганська область – 8 359 випадків;

  • Львівська область – 55 291 випадок;

  • Миколаївська область – 25 287 випадків;

  • Одеська область – 61 038 випадків;

  • Полтавська область – 30 783 випадки;

  • Рівненська область – 37 417 випадків;

  • Сумська область – 36 599 випадків;

  • Тернопільська область – 31 874 випадки;

  • Харківська область – 63 732 випадки;

  • Херсонська область – 14 858 випадків;

  • Хмельницька область – 35 632 випадки;

  • Черкаська область – 33 254 випадки;

  • Чернівецька область – 37 467 випадків;

  • Чернігівська область – 25 917 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірусом заразилися ще 12 тисяч українців.
Максим Степанов вуFacebook
Скріншот.
Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, кількість хворих на коронавірус зменшується не тільки в Україні, але і в багатьох країнах Європейського Союзу. Це означає, що більшість країн пройшли пік, який був, і Україна – не виняток, розповів лікар Роман Родина.

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