В Україні кількість хворих на коронавірус за добу знову зросла до 10 тисяч

Станом на ранок середи, 16 грудня, в Україні офіційно підтверджено 919 704 випадки коронавірусної інфекції. З них 10 622 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 15 744 особи (+264 за добу), а 535 417 пацієнтів (+12 549 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

Здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).

м. Київ – 95 160 випадків;

Вінницька область – 20 093 випадки;

Волинська область – 28 923 випадки;

Дніпропетровська область – 50 316 випадків;

Донецька область – 30 466 випадків;

Житомирська область – 34 611 випадків;

Закарпатська область – 26 432 випадки;

Запорізька область – 43 835 випадків;

Івано-Франківська область – 41 082 випадки;

Київська область – 50 040 випадків;

Кіровоградська область – 7 375 випадків;

Луганська область – 8 166 випадків;

Львівська область – 54 833 випадки;

Миколаївська область – 24 749 випадків;

Одеська область – 59 974 випадки;

Полтавська область – 30 466 випадків;

Рівненська область – 36 974 випадки;

Сумська область – 36 251 випадок;

Тернопільська область – 31 581 випадок;

Харківська область – 63 178 випадків;

Херсонська область – 14 643 випадки;

Хмельницька область – 35 157 випадків;

Черкаська область – 32 803 випадки;

Чернівецька область – 37 266 випадків;

Чернігівська область – 25 330 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні суттєво зменшилася кількість людей, які звертаються для проведення тестування за наявності ознак COVID-19. Через це МОЗ вирішило змінити алгоритм перевірки.