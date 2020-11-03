В Україні на COVID-19 за добу захворіли майже 9 тисяч осіб: дані станом на 3 листопада

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Суспільство
23,3 т.

  • Усього в Україні коронавірусом заразилися 411 093 осіб

  • За добу від хвороби померли 157 пацієнтів, усього – 7532

  • Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві

В Україні на COVID-19 за добу захворіли майже 9 тисяч осіб: дані станом на 3 листопада

Станом на ранок вівторка, 3 листопада, коронавірусом (COVID-19) в Україні заразилися 411 093 осіб, з них за останню добу – 8 899.

Жертвами пандемії стали вже 7532 українців (+157 за добу), а побороли хворобу – 168 868 пацієнтів (+5100). Про це у Facebook повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1207 осіб

  • здійснено тестувань за добу – 60 836 (методом ПЛР – 56 348, методом ІФА – 21 530).

За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.

В Україні на COVID-19 за добу захворіли майже 9 тисяч осіб: дані станом на 3 листопада

Кількість захворювань у регіонах:

  • Київ – 39534 випадки

  • Вінницька область – 11096 випадків

  • Волинська область – 14234 випадки

  • Дніпропетровська область – 15729 випадків

  • Донецька область – 11731 випадок

  • Житомирська область – 1583 випадки

  • Закарпатська область – 15187 випадків

  • Запорізька область – 10797 випадків

  • Івано-Франківська область – 21596 випадків

  • Київська область – 17535 випадків

  • Кіровоградська область – 2677 випадків

  • Луганська область – 3881 випадок

  • Львівська область – 31134 випадки

  • Миколаївська область – 8736 випадків

  • Одеська область –25785 випадків

  • Полтавська область – 10190 випадків

  • Рівненська область – 19998 випадків

  • Сумська область – 12409 випадків

  • Тернопільська область – 21186 випадків

  • Харківська область – 38709 випадків

  • Херсонська область – 4424 випадки

  • Хмельницька область – 16928 випадків

  • Черкаська область – 9670 випадків

  • Чернівецька область – 22881 випадок

  • Чернігівська область – 9213 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні на COVID-19 за добу захворіли майже 9 тисяч осіб: дані станом на 3 листопада
В Україні на COVID-19 за добу захворіли майже 9 тисяч осіб: дані станом на 3 листопада

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що з 2 листопада в Україні діє нове карантинне зонування, яке має на меті мінімізувати поширення коронавірусу.

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