В Україні на COVID-19 за добу захворіли майже 9 тисяч осіб: дані станом на 3 листопада
Усього в Україні коронавірусом заразилися 411 093 осіб
За добу від хвороби померли 157 пацієнтів, усього – 7532
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві
Станом на ранок вівторка, 3 листопада, коронавірусом (COVID-19) в Україні заразилися 411 093 осіб, з них за останню добу – 8 899.
Жертвами пандемії стали вже 7532 українців (+157 за добу), а побороли хворобу – 168 868 пацієнтів (+5100). Про це у Facebook повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
Також за останню добу:
госпіталізовано – 1207 осіб
здійснено тестувань за добу – 60 836 (методом ПЛР – 56 348, методом ІФА – 21 530).
За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
Київ – 39534 випадки
Вінницька область – 11096 випадків
Волинська область – 14234 випадки
Дніпропетровська область – 15729 випадків
Донецька область – 11731 випадок
Житомирська область – 1583 випадки
Закарпатська область – 15187 випадків
Запорізька область – 10797 випадків
Івано-Франківська область – 21596 випадків
Київська область – 17535 випадків
Кіровоградська область – 2677 випадків
Луганська область – 3881 випадок
Львівська область – 31134 випадки
Миколаївська область – 8736 випадків
Одеська область –25785 випадків
Полтавська область – 10190 випадків
Рівненська область – 19998 випадків
Сумська область – 12409 випадків
Тернопільська область – 21186 випадків
Харківська область – 38709 випадків
Херсонська область – 4424 випадки
Хмельницька область – 16928 випадків
Черкаська область – 9670 випадків
Чернівецька область – 22881 випадок
Чернігівська область – 9213 випадків
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що з 2 листопада в Україні діє нове карантинне зонування, яке має на меті мінімізувати поширення коронавірусу.