В Україні на COVID-19 за добу захворіли майже 9 тисяч осіб: дані станом на 3 листопада

Станом на ранок вівторка, 3 листопада, коронавірусом (COVID-19) в Україні заразилися 411 093 осіб, з них за останню добу – 8 899.

Жертвами пандемії стали вже 7532 українців (+157 за добу), а побороли хворобу – 168 868 пацієнтів (+5100). Про це у Facebook повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Також за останню добу:

госпіталізовано – 1207 осіб

здійснено тестувань за добу – 60 836 (методом ПЛР – 56 348, методом ІФА – 21 530).

За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

Київ – 39534 випадки

Вінницька область – 11096 випадків

Волинська область – 14234 випадки

Дніпропетровська область – 15729 випадків

Донецька область – 11731 випадок

Житомирська область – 1583 випадки

Закарпатська область – 15187 випадків

Запорізька область – 10797 випадків

Івано-Франківська область – 21596 випадків

Київська область – 17535 випадків

Кіровоградська область – 2677 випадків

Луганська область – 3881 випадок

Львівська область – 31134 випадки

Миколаївська область – 8736 випадків

Одеська область –25785 випадків

Полтавська область – 10190 випадків

Рівненська область – 19998 випадків

Сумська область – 12409 випадків

Тернопільська область – 21186 випадків

Харківська область – 38709 випадків

Херсонська область – 4424 випадки

Хмельницька область – 16928 випадків

Черкаська область – 9670 випадків

Чернівецька область – 22881 випадок

Чернігівська область – 9213 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що з 2 листопада в Україні діє нове карантинне зонування, яке має на меті мінімізувати поширення коронавірусу.