Коронавірус в Україні перетнув межу в 6 тисяч: статистика МОЗ на 21 квітня
Станом на вівторок, 21 квітня, в Україні зафіксовано вже 6125 випадків зараження коронавірусом. 161 особа померла.
367 українцям із COVID-19 вдалося видужати. Актуальні дані з'явилися на сторінці Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
За добу виявили 415 нових заражень.
На амбулаторному лікуванні перебуває 4089 хворих, із них 302 дитини. Всього госпіталізовано 2036 осіб, із них 97 дітей.
Внаслідок ускладнень, спричинених захворюванням, загинула 161 людина, з них 84 чоловіки та 77 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).
Загалом 367 пацієнтів уже видужали, зокрема 18 дітей, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
У регіонах ситуація така:
Вінницька область – 338 випадків (18 одужали)
Волинська область – 174 випадки (13 одужали)
Дніпропетровська область – 122 випадки (9 одужали)
Донецька область – 16 випадків (6 одужали)
Житомирська область – 270 випадків (1 видужав)
Закарпатська область – 205 випадків (16 одужали)
Запорізька область – 137 випадків (17 одужали)
Івано-Франківська область – 556 випадків (27 одужали)
Київ – 892 випадки (33 одужали)
Київська область – 356 випадків (28 одужали)
Кіровоградська область – 247 випадків (17 одужали)
Львівська область – 256 випадків (26 одужали)
Луганська область – 25 випадків (3 одужали)
Миколаївська область – 41 випадок;
Одеська область – 146 випадків;
Полтавська область – 101 випадок (12 одужали)
Рівненська область 341 випадок (21 видужав)
Сумська область – 84 випадки (10 одужали)
Тернопільська область – 435 випадків (34 одужали)
Харківська область – 77 випадків (2 одужали)
Херсонська область – 70 випадків (7 одужали)
Хмельницька область – 49 випадків (5 одужали)
Черкаська область – 186 випадків (28 одужали)
Чернівецька область – 988 випадків (31 видужав)
Чернігівська область – 13 випадків (3 одужали).
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівецькій області кількість заражених зросла до 988. За добу 20-21 квітня там виявили ще 82 випадки.