Коронавірус в Україні перетнув межу в 6 тисяч: статистика МОЗ на 21 квітня

Ірина Кулініч Суспільство 09:30, 21.04.2020 Оновлено: 10:41, 21.04.2020

Станом на вівторок, 21 квітня, в Україні зафіксовано вже 6125 випадків зараження коронавірусом. 161 особа померла.

367 українцям із COVID-19 вдалося видужати. Актуальні дані з'явилися на сторінці Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

За добу виявили 415 нових заражень.

Коронавірус в Україні: статистика на 21 квітня
5 канал

На амбулаторному лікуванні перебуває 4089 хворих, із них 302 дитини. Всього госпіталізовано 2036 осіб, із них 97 дітей.

Внаслідок ускладнень, спричинених захворюванням, загинула 161 людина, з них 84 чоловіки та 77 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

Загалом 367 пацієнтів уже видужали, зокрема 18 дітей, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Facebook Центру громадського здоров'я

У регіонах ситуація така:

  • Вінницька область – 338 випадків (18 одужали)

  • Волинська область – 174 випадки (13 одужали)

  • Дніпропетровська область – 122 випадки (9 одужали)

  • Донецька область – 16 випадків (6 одужали)

  • Житомирська область – 270 випадків (1 видужав)

  • Закарпатська область – 205 випадків (16 одужали)

  • Запорізька область – 137 випадків (17 одужали)

  • Івано-Франківська область – 556 випадків (27 одужали)

  • Київ – 892 випадки (33 одужали)

  • Київська область – 356 випадків (28 одужали)

  • Кіровоградська область – 247 випадків (17 одужали)

  • Львівська область – 256 випадків (26 одужали)

  • Луганська область – 25 випадків (3 одужали)

  • Миколаївська область – 41 випадок;

  • Одеська область – 146 випадків;

  • Полтавська область – 101 випадок (12 одужали)

  • Рівненська область 341 випадок (21 видужав)

  • Сумська область – 84 випадки (10 одужали)

  • Тернопільська область – 435 випадків (34 одужали)

  • Харківська область – 77 випадків (2 одужали)

  • Херсонська область – 70 випадків (7 одужали)

  • Хмельницька область – 49 випадків (5 одужали)

  • Черкаська область – 186 випадків (28 одужали)

  • Чернівецька область – 988 випадків (31 видужав)

  • Чернігівська область – 13 випадків (3 одужали).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівецькій області кількість заражених зросла до 988. За добу 20-21 квітня там виявили ще 82 випадки.

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