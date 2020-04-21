Коронавірус в Україні перетнув межу у 6 тисяч: статистика МОЗ на 21 квітня

Станом на вівторок, 21 квітня, в Україні зафіксовано вже 6125 випадків зараження коронавірусом. 161 особа померла.

367 українцям з COVID-19 вдалося одужати. Актуальні дані з'явилися на сторінці Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

За добу виявили 415 нових випадків зараження.

Коронавірус в Україні: статистика на 21 квітня 5 канал

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області кількість заражених зросла до 988. За добу 20-21 квітня там виявили ще 82 випадки.

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