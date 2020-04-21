Головна Новини
21 квітня • оновлено в 09:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Коронавірус в Україні перетнув межу у 6 тисяч: статистика МОЗ на 21 квітня

2.4т
Читати матеріал російською

Станом на вівторок, 21 квітня, в Україні зафіксовано вже 6125 випадків зараження коронавірусом. 161 особа померла.

367 українцям з COVID-19 вдалося одужати. Актуальні дані з'явилися на сторінці Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

За добу виявили 415 нових випадків зараження.

Коронавірус в Україні: статистика на 21 квітня

Коронавірус в Україні: статистика на 21 квітня

5 канал

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області кількість заражених зросла до 988. За добу 20-21 квітня там виявили ще 82 випадки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги