В Україні знову "впав" добовий приріст хворих на СOVID-19

Станом на ранок неділі, 20 грудня, в Україні офіційно підтверджено 964 448 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 325 – виявлено за минулу добу, що на 3,4 тисячі менше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 в країні померли вже 16 585 осіб (+116 за добу), а 581 162 пацієнти (+6 626 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), місті Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

Здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 100 450 випадків;

Вінницька область – 20 956 випадків;

Волинська область – 30 457 випадків;

Дніпропетровська область – 52 557 випадків;

Донецька область – 32 255 випадків;

Житомирська область – 36 401 випадок;

Закарпатська область – 27 098 випадків;

Запорізька область – 47 219 випадків;

Івано-Франківська область – 41 938 випадків;

Київська область – 53 007 випадків;

Кіровоградська область – 7 785 випадків;

Луганська область – 8 759 випадків;

Львівська область – 56 763 випадки;

Миколаївська область – 26 631 випадок;

Одеська область – 63 938 випадків;

Полтавська область – 31 577 випадків;

Рівненська область – 38 536 випадків;

Сумська область – 37 994 випадки;

Тернопільська область – 32 392 випадки;

Харківська область – 65 312 випадків;

Херсонська область – 15 653 випадки;

Хмельницька область – 36 755 випадків;

Черкаська область – 34 731 випадок;

Чернівецька область – 38 152 випадки;

Чернігівська область – 27 132 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Поширення коронавірусу в Україні. Максим Степанов у Facebook

Скріншот. Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна сьогодні проходить пік захворюваності коронавірусом. Про це заявила провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська. Однак, за її словами, спалах поширення інфекції може статися і ближче до весни.