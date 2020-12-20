В Україні знову "впав" добовий приріст хворих на СOVID-19

Станом на ранок неділі, 20 грудня, в Україні офіційно підтверджено 964 448 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 325 – виявлено за минулу добу, що на 3,4 тисячі менше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 в країні померли вже 16 585 осіб (+116 за добу), а 581 162 пацієнти (+6 626 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), місті Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

Здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).

м. Київ – 100 450 випадків;

Вінницька область – 20 956 випадків;

Волинська область – 30 457 випадків;

Дніпропетровська область – 52 557 випадків;

Донецька область – 32 255 випадків;

Житомирська область – 36 401 випадок;

Закарпатська область – 27 098 випадків;

Запорізька область – 47 219 випадків;

Івано-Франківська область – 41 938 випадків;

Київська область – 53 007 випадків;

Кіровоградська область – 7 785 випадків;

Луганська область – 8 759 випадків;

Львівська область – 56 763 випадки;

Миколаївська область – 26 631 випадок;

Одеська область – 63 938 випадків;

Полтавська область – 31 577 випадків;

Рівненська область – 38 536 випадків;

Сумська область – 37 994 випадки;

Тернопільська область – 32 392 випадки;

Харківська область – 65 312 випадків;

Херсонська область – 15 653 випадки;

Хмельницька область – 36 755 випадків;

Черкаська область – 34 731 випадок;

Чернівецька область – 38 152 випадки;

Чернігівська область – 27 132 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна сьогодні проходить пік захворюваності коронавірусом. Про це заявила провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська. Однак, за її словами, спалах поширення інфекції може статися і ближче до весни.