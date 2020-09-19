В Україні знову більш ніж три тисячі нових заражених COVID-19 за добу: статистика МОЗ 19 вересня

Станом на ранок, 19 вересня, в Україні офіційно коронавірусом (COVID-19) заразилися 172 712 осіб. З них 3240 – за минулу добу.

Як свідчать дані сайту РНБО, також всього одужали 76 754 (+1268 за добу), померли – 3516 (+48).

Найбільше нових заражених зафіксували у Києві – 400, Тернопільська область – 311, Одеська – 281 і Львівська – 260. У столиці та на Львівщини також зареєстрували найбільше смертей – 8 летальних випадків.

Зазначимо, що 18 вересня в Україні офіційно підтвердили 169 472 випадки коронавірусної інфекції, за добу – 3228.

СНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, на 19 вересня, Індія випередила США і Бразилію за кількістю нових заражених коронавірусом (COVID-19) у світі – 93 тисяч випадків. У Штатах – 51 тисяч, Бразилії – 40 тисяч. Також в Індії за добу зареєстрували найбільше летальних випадків – 1 221.