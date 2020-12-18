В Україні кількість одужалих перевищила нові випадки зараження COVID-19

Олексій Тітофф Суспільство 08:30, 18.12.2020 Оновлено: 09:27, 18.12.2020

Станом на ранок п'ятниці, 18 грудня, в Україні офіційно підтверджено 944 381 випадок коронавірусної інфекції. З них – 12 630 виявлено за минулу добу. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники.

Всього від COVID-19 в країні померли вже 16 256 осіб (+260 за добу), а 561 222 пацієнтів (+12 866 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.

За добу здійснено тестувань – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419). За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 5 209 462.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 98 330 випадків;

  • Вінницька область – 20 578 випадків;

  • Волинська область – 29 817 випадків;

  • Дніпропетровська область – 51 401 випадок;

  • Донецька область – 31 449 випадків;

  • Житомирська область – 35 662 випадки;

  • Закарпатська область – 26 855 випадків;

  • Запорізька область – 45 715 випадків;

  • Івано-Франківська область – 41 644 випадки;

  • Київська область – 51 588 випадків;

  • Кіровоградська область – 7 621 випадок;

  • Луганська область – 8 533 випадки;

  • Львівська область – 55 860 випадків;

  • Миколаївська область – 25 826 випадків;

  • Одеська область – 61 963 випадки;

  • Полтавська область – 31 097 випадків;

  • Рівненська область – 37 840 випадків;

  • Сумська область – 37 157 випадків;

  • Тернопільська область – 32 089 випадків;

  • Харківська область – 64 237 випадків;

  • Херсонська область – 15 151 випадок;

  • Хмельницька область – 36 027 випадків;

  • Черкаська область – 33 837 випадків;

  • Чернівецька область – 37 695 випадків;

  • Чернігівська область – 26 409 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на п'ятницю, 18 грудня, COVID-19 в Україні і світі заразилися майже 75,3 млн осіб.

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