В Україні кількість одужалих перевищила нові випадки зараження COVID-19

Станом на ранок п'ятниці, 18 грудня, в Україні офіційно підтверджено 944 381 випадок коронавірусної інфекції. З них – 12 630 виявлено за минулу добу. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники.

Всього від COVID-19 в країні померли вже 16 256 осіб (+260 за добу), а 561 222 пацієнтів (+12 866 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.

За добу здійснено тестувань – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419). За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 5 209 462.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 98 330 випадків;

Вінницька область – 20 578 випадків;

Волинська область – 29 817 випадків;

Дніпропетровська область – 51 401 випадок;

Донецька область – 31 449 випадків;

Житомирська область – 35 662 випадки;

Закарпатська область – 26 855 випадків;

Запорізька область – 45 715 випадків;

Івано-Франківська область – 41 644 випадки;

Київська область – 51 588 випадків;

Кіровоградська область – 7 621 випадок;

Луганська область – 8 533 випадки;

Львівська область – 55 860 випадків;

Миколаївська область – 25 826 випадків;

Одеська область – 61 963 випадки;

Полтавська область – 31 097 випадків;

Рівненська область – 37 840 випадків;

Сумська область – 37 157 випадків;

Тернопільська область – 32 089 випадків;

Харківська область – 64 237 випадків;

Херсонська область – 15 151 випадок;

Хмельницька область – 36 027 випадків;

Черкаська область – 33 837 випадків;

Чернівецька область – 37 695 випадків;

Чернігівська область – 26 409 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на п'ятницю, 18 грудня, COVID-19 в Україні і світі заразилися майже 75,3 млн осіб.