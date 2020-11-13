COVID-19 в Україні заразилися майже 12 тисяч осіб за добу: статистика МОЗ на 13 листопада
Станом на ранок п'ятниці, 13 листопада, в Україні зареєстрували 512 652 випадків інфікування коронавірусом (COVID-19). З них 11 787 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.
Усього від хвороби в нашій країні померли 9317 осіб (+172 за добу), а одужали – 233 849 пацієнтів (+6155). Про це у Facebook написав глава МОЗ Максим Степанов.
Він додав, що за добу зроблено тестувань – 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
Київ – 48 646 випадків;
Вінницька область – 13 367 випадків;
Волинська область – 18 004 випадки;
Дніпропетровська область – 19 909 випадків;
Донецька область – 16 025 випадків;
Житомирська область – 21 138 випадків;
Закарпатська область – 18 832 випадки;
Запорізька область – 16 811 випадків;
Івано-Франківська область – 26 824 випадки;
Київська область – 23 103 випадки;
Кіровоградська область – 3 501 випадок;
Луганська область – 4 940 випадків;
Львівська область – 36 000 випадків;
Миколаївська область – 11 646 випадків;
Одеська область – 31 332 випадки;
Полтавська область – 14 327 випадків;
Рівненська область – 24 045 випадків;
Сумська область – 16 781 випадок;
Тернопільська область – 23 012 випадків;
Харківська область – 46 137 випадків;
Херсонська область – 6 485 випадків;
Хмельницька область – 21 954 випадки;
Черкаська область – 11 673 випадки;
Чернівецька область – 27 140 випадків;
Чернігівська область – 11 020 випадків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, через поширення коронавірусу Кабмін України погодив введення карантину вихідного дня вже з суботи, 14 листопада. але не всі міста погодилися піти на такі заходи.