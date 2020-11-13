COVID-19 в Україні заразилися майже 12 тисяч осіб за добу: статистика МОЗ на 12 листопада

Станом на ранок п'ятниці, 13 листопада, в Україні зареєстрували 512 652 випадків інфікування коронавірусом (COVID-19). З них 11 787 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.

Всього від хвороби в нашій країні померло 9317 осіб (+172 за добу), а одужали – 233 849 пацієнтів (+6155). Про це в Facebook написав глава МОЗ Максим Степанов.

Він додав, що за добу здійснено тестувань – 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 48 646 випадків;

Вінницька область – 13 367 випадків;

Волинська область – 18 004 випадки;

Дніпропетровська область – 19 909 випадків;

Донецька область – 16 025 випадків;

Житомирська область – 21 138 випадків;

Закарпатська область – 18 832 випадки;

Запорізька область – 16 811 випадків;

Івано-Франківська область – 26 824 випадки;

Київська область – 23 103 випадки;

Кіровоградська область – 3 501 випадок;

Луганська область – 4 940 випадків;

Львівська область – 36 000 випадків;

Миколаївська область – 11 646 випадків;

Одеська область – 31 332 випадки;

Полтавська область – 14 327 випадків;

Рівненська область – 24 045 випадків;

Сумська область – 16 781 випадок;

Тернопільська область – 23 012 випадків;

Харківська область – 46 137 випадків;

Херсонська область – 6 485 випадків;

Хмельницька область – 21 954 випадки;

Черкаська область – 11 673 випадки;

Чернівецька область – 27 140 випадків;

Чернігівська область – 11 020 випадків.

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