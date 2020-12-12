В Україні за добу COVID-19 заразилося майже 13 тисяч осіб: дані на 12 грудня

Станом на ранок суботи, 12 грудня, в Україні коронавірусом (COVID-19) заразилися 885 039 осіб. З них 12 811 – виявлено за минулу добу. Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

Від COVID-19 в країні померли 14 998 осіб (+243 за добу), а 494 001 пацієнтів (+13 653) одужали. Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.

Здійснено тестувань за добу – 61 571 (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604), всього проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 90 013 випадків;

Вінницька область – 19 680 випадків;

Волинська область – 27 852 випадки;

Дніпропетровська область – 48 365 випадків;

Донецька область – 29 031 випадок;

Житомирська область – 33 714 випадків;

Закарпатська область – 25 883 випадки;

Запорізька область – 41 460 випадків;

Івано-Франківська область – 40 484 випадки;

Київська область – 47 783 випадки;

Кіровоградська область – 7 059 випадків;

Луганська область – 7 705 випадків;

Львівська область – 53 299 випадків;

Миколаївська область – 23 479 випадків;

Одеська область – 57 071 випадок;

Полтавська область – 28 811 випадків;

Рівненська область – 35 900 випадків;

Сумська область – 35 327 випадків;

Тернопільська область – 30 964 випадки;

Харківська область – 61 985 випадків;

Херсонська область – 13 723 випадки;

Хмельницька область – 34 417 випадків;

Черкаська область – 30 784 випадки;

Чернівецька область – 36 496 випадків;

Чернігівська область – 23 754 випадки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у світі за добу COVID-19 заразилася рекордна кількість людей.