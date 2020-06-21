Коронавірус в Україні сповільнив ріст: з'явилася статистика МОЗ на 21 червня
Станом на ранок неділі, 21 червня, в Україні офіційно підтверджено 36 560 випадків коронавірусної інфекції. Із них 735 було виявлено за минулу добу, що менше порівняно з попередніми днями.
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Від COVID-19 у країні померли вже 1002 людини (+8 за добу), а 16 509 пацієнтів (+103) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.
Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській області – 101, Рівненській – 96 та Закарпатській – 80.
Нині у країні залишається більш ніж 19 тисяч хворих на COVID-19, водночас понад 79 тисяч підозр на цей діагноз іще досліджуються.
Даних щодо захворюваності з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні дев'ять областей та Київ не готові до наступного етапу послаблення карантинних заходів. Це Чернівецька, Рівненська, Львівська, Закарпатська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська, Вінницька та Житомирська області, а також Київ.
З 22 червня уряд України почне виплату грошей сім'ям лікарів, які померли через коронавірус.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в країні посилять контроль за дотриманням підприємствами санітарних норм, оскільки їхнє порушення негативно вплинуло на зростання захворюваності на COVID-19.