Коронавірус в Україні: що робити тим, хто не підписав декларацію

Міністерство охорони здоров'я України рекомендує поліклінікам і лікарням на період карантину виділити лікарів, які будуть приймати пацієнтів без декларації з сімейним лікарем.

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Як повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пацієнтам без декларацій буде надаватися допомога лише в разі підозри на коронавірус (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Віктор Ляшко закликав українців підписувати декларації

"Ми будемо рекомендувати центри первинної медико-санітарної допомоги додатково укомплектувати лікарями, які консультуватимуть хворих з коронавірусною хворобою та іншими симптомами гострої респіраторної хвороби на період епідемії в Україні: саме тих пацієнтів, у яких відсутні декларації з сімейним лікарем", – зазначив він.

Ляшко закликав українців, які ще не підписали декларації, зробити це якомога швидше.

Як писав OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус в Україні станом на ранок 28 березня зросла до 311 осіб.

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