Головна Новини
28 березня • оновлено в 12:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Коронавірус в Україні: що робити тим, хто не підписав декларацію

5.1т
Читати матеріал російською

Міністерство охорони здоров'я України рекомендує поліклінікам і лікарням на період карантину виділити лікарів, які будуть приймати пацієнтів без декларації з сімейним лікарем.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пацієнтам без декларацій буде надаватися допомога лише в разі підозри на коронавірус (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Віктор Ляшко закликав українців підписувати декларації

Віктор Ляшко закликав українців підписувати декларації

"Ми будемо рекомендувати центри первинної медико-санітарної допомоги додатково укомплектувати лікарями, які консультуватимуть хворих з коронавірусною хворобою та іншими симптомами гострої респіраторної хвороби на період епідемії в Україні: саме тих пацієнтів, у яких відсутні декларації з сімейним лікарем", – зазначив він.

Ляшко закликав українців, які ще не підписали декларації, зробити це якомога швидше.

Як писав OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус в Україні станом на ранок 28 березня зросла до 311 осіб.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
1
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги