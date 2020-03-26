Коронавірус в Україні піде на спад: колишній санлікар назвав дату

Пік захворюваності в Україні на коронавірус буде через 2-3 тижні, але він досить швидко піде на спад через здобутий імунітет та підвищення температури повітря.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній санітарний лікар України Святослав Протас. За його словами, влітку вірус значно зменшить свою активність, але знову може повернутися восени.

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Коронавірус в Україні

"Думаю, пік буде через 2-3 тижні, але він дуже швидко піде на спад. Почне спрацьовувати імунітет, циркуляція вірусу різко знизиться. Як швидко він ріс – так само швидко почне спадати. Плюс сонце, тепло, подовжений світловий день, карантинні заходи спрацювали. Вже у травні епідемія перейде на рівень окремих випадків, можливо, не поодиноких, а десятків. Але точно це не будуть сотні і тисячі. Мене більше лякає осінь, коли можливе продовження або коронавірусу, або нового штампу грипу. Важливо, щоб доти влада дуже добре підготувалася, а в українців повернулася довіра до вітчизняної медицини і лікарів, яких так зневажливо дискредитували", – підсумував він.

Повне інтерв'ю зі Святослав Протасом читайте на OBOZREVATEL найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус убив понад 21 тисячу осіб по всьому світу, закріпившись в Італії, Іспанії та США, де за останні дні показники різко зросли. У Китаї протягом першого дня зняття карантину виявили 67 нових випадків зараження. Всі хворі прибули з інших країн.

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