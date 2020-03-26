Головна Новини
26 березня • оновлено в 13:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Коронавірус в Україні піде на спад: колишній санлікар назвав дату

32.4т
Читати матеріал російською

Пік захворюваності в Україні на коронавірус буде через 2-3 тижні, але він досить швидко піде на спад через здобутий імунітет та підвищення температури повітря.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній санітарний лікар України Святослав Протас. За його словами, влітку вірус значно зменшить свою активність, але знову може повернутися восени.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

"Думаю, пік буде через 2-3 тижні, але він дуже швидко піде на спад. Почне спрацьовувати імунітет, циркуляція вірусу різко знизиться. Як швидко він ріс – так само швидко почне спадати. Плюс сонце, тепло, подовжений світловий день, карантинні заходи спрацювали. Вже у травні епідемія перейде на рівень окремих випадків, можливо, не поодиноких, а десятків. Але точно це не будуть сотні і тисячі. Мене більше лякає осінь, коли можливе продовження або коронавірусу, або нового штампу грипу. Важливо, щоб доти влада дуже добре підготувалася, а в українців повернулася довіра до вітчизняної медицини і лікарів, яких так зневажливо дискредитували", – підсумував він.

Повне інтерв'ю зі Святослав Протасом читайте на OBOZREVATEL найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус убив понад 21 тисячу осіб по всьому світу, закріпившись в Італії, Іспанії та США, де за останні дні показники різко зросли. У Китаї протягом першого дня зняття карантину виявили 67 нових випадків зараження. Всі хворі прибули з інших країн.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Святослав Протас
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
7
19
Смішно
23
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Страшно за Украину... Как можно доверять специалисту, который говорит «...или нового штампа гриппа..»? Перепутать ШТАММ со ШТАМПом может первоклассник, но когда так говорит санитарный врач Украины ( пусть и бывший).... Это ниже дна
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ирис Ирис
Ирис Ирис
"штамП гриппа"? Эх вы, обозовцы безграмотные. ШТАММ гриппа, тупицы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
васильевич василий
васильевич василий
солнце , воздух онанизм укрепляют организм
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги