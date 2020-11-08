До 14 тисяч на добу і 5 вразливих регіонів: вчені дали прогноз щодо COVID-19 до середини листопада
Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні, виявлених за добу, до 13 листопада очікується на середньому рівні в 10949.
Про це повідомляється в прогнозі робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (на 6-13 листопада). Дані були опубліковані на сайті Національної академії наук.
Уточнюється, що кількіть нових інфікованих може коливатися від 9079 до 13968.
Кількість нових летальних випадків за день прогнозується на рівні 161 – 219 (середнє значення 190).
Згідно з розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Харківська області та місто Київ.
Прогнозні значення нових інфікованих у день для регіонів України:
У звіті вказується, що темпи поширення COVID-19 в Україні за останній тиждень прискорилися, "що призвело до перевищення середньої очікуваної кількості нових випадків і кількості летальних випадків".
"Репродуктивне число збільшилося на 5,5%, середньотижневе значення за останній тиждень склало 1,15", – додали експерти. (Нагадаємо, репродуктивне число показує, скільки осіб може заразити один інфікований).
Також за останній тиждень стрімко зросла кількість людей, які одужують.
Як писав OBOZREVATEL:
Станом на ранок неділі, 8 листопада, в Україні офіційно підтверджено 460 331 випадок коронавірусної інфекції. З них 9397 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли 8450 осіб, а 206 866 пацієнтів повністю побороли хворобу.
У трьох регіонах не зареєстрували жодного випадку смерті пацієнтів.