До 14 тисяч на добу і 5 вразливих областей: вчені дали прогноз щодо COVID-19 до середини листопада

Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні, виявлених за добу, до 13 листопада очікується на середньому рівні в 10949.

Про це повідомляється в прогнозі робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (на 6-13 листопада). Дані були опубліковані на сайті Національної академії наук.

Уточнюється, що кількіть нових інфікованих може коливатися від 9079 до 13968.

Кількість нових летальних випадків за день прогнозується на рівні 161 – 219 (середнє значення 190).

Згідно з розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Харківська області та місто Київ.

Прогнозні значення нових інфікованих у день для регіонів України:

У звіті вказується, що темпи поширення COVID-19 в Україні за останній тиждень прискорилися, "що призвело до перевищення середньої очікуваної кількості нових випадків і кількості летальних випадків".

"Репродуктивне число збільшилося на 5,5%, середньотижневе значення за останній тиждень склало 1,15", – додали експерти. (Нагадаємо, репродуктивне число показує, скільки осіб може заразити один інфікований).

Також за останній тиждень стрімко зросла кількість людей, які одужують.

Як писав OBOZREVATEL: