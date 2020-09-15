В Україні швидкі з хворими COVID-19 шикуються в черги, з пневмоніями – цілі сім'ї. Відео та фото

Пандемія коронавірусу в Україні дедалі більше набирає обертів. Приріст у 2 500-3 000 нових випадків інфікування щодня призводить до того, що в різних регіонах виникає колапс із швидкими допомогами. Так, мережею ширяться фото з величезними чергами карет просто під медичними установами.

Наплив нових пацієнтів настільки стрімкий і великий, що лікарі вже не в змозі оперативно приймати нових хворих на COVID-19. OBOZREVATEL підготував показовий огляд тих областей, де швидкість розповсюдження хвороби починає перевищувати можливості медичної системи.

Одеса

У ніч проти 15 вересня одеська волонтерка Катерина Ножевнікова оприлюднила на своїй сторінці у Facebook відео, на якому зафільмована черга із 17 швидких. Жінка зазначила, що таку ситуацію вона спостерігала під стінами міської лікарні №3.

"17 машин черга. Продовжуємо вважати, що у нас все ок", – обурилася волонтерка.

Аналогічна ситуація, за свідченнями очевидців, спостерігається і під лікарнею №5 в Одесі. "Таке відбувається кожен день. Це безперервний процес, 12-13 машин постійно, цілодобово", – зазначила місцева мешканка, яка чекала в цій черзі, поки члену її родини, також хворому на коронавірус, нададуть необхідну допомогу.

Нагадаємо, в Одеській області на COVID-19 хворіють вже 9 993 особи (+306 за добу), померли 152 інфікованих (+3), одужали – 2 254 (+63).

Тернопіль

Про катастрофічну ситуацію зі швидкими заявив і голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, який сам захворів на коронавірус.

"Швидкі з хворими годинами чекають біля лікарень, щоб госпіталізувати пацієнтів. З важкими пневмоніями злягають цілі родини. Дві лікарні Тернополя вже не приймають пацієнтів, і для хворих доводиться шукати місця в районах", – забив на сполох очільник області.

Труш закликав долучитися до боротьби з пандемією кожного свідомого громадянина шляхом дотримання карантинних обмежень та заходів безпеки.

У Тернополі швидкі не встигають справлятися з потоком пацієнтів з коронавірусом. Facebook Володимира Труша

До речі, Тернопільщина є одним із лідерів за швидкістю розповсюдження COVID-19 в Україні. Станом на 15 вересня в області інфіковано вже 9 624 особи (+390 за добу), померло 114 пацієнтів (+5), одужало при цьому 4 250 хворих (+105).

Житомир

Вервицю швидких допомог на початку вересня помітили і під інфекційним відділенням Центральної міської лікарні №1 Житомира.

Красномовне фото оприлюднила лікарка Інна Бондарчук-Поліщук і присоромила тих українців, які досі не вірять в серйозність пандемії.

"Ці світлини для тих, хто пише у Facebook, що коронавірус – це все фейк, що це тільки відмивання коштів. А ось тепер вам докази. 10 година ранку, черга швидких допомог із хворими біля інфекційного відділення", – написала вона, уточнивши, що така картина спостерігається щодня.

Черга швидких під лікарнею у Житомирі. Facebook Інни Бондарчук-Поліщук

Зазначимо, що коронавірус діагностовано вже у 4 470 (+80) мешканців Житомирської області. З них 86 (+3) померли і 3 268 (+32) одужали.

Вінниччина

Показовими фото, які підтверджують наближення до колапсу медичної системи, поділився і мер міста Немирів Віктор Качур. Світлини були зроблені у Вінницькій центральній районній лікарні.

"Мене з дружиною госпіталізували до Вінницької центральної районної лікарні із запаленням легень. Оскільки лікарні переповнені, нас розмістили в педіатричному відділенні. З вікна можна побачити картину, як швидкі постійно привозять нових хворих", – писав Качур.

На Вінниччині лікарні не встигали розміщувати інфікованих COVID-19. Facebook Віктора Качура

Мер Немирова став став свідком авральної роботи медиків через коронавірус. Facebook Віктора Качура

Черги швидких під Вінницької центральною районною лікарнею . Facebook Віктора Качура

На таку саму проблему скаржилися і співробітники Вінницької міської клінічної лікарні №1 ще наприкінці серпня.

"Кожного дня дедалі більше хворих з COVID-19 або підозрою на COVID-19, тих хто потребує госпіталізації. На фото – звичайний день, черга зі швидких, і це ще не всі. Бережіть здоров'я своє та близьких! Цінуйте працю медичних працівників та працівниць!" – закликали медики городян.

Скупчення швидких під медзакладом у Вінниці. Facebook Вінницької міської клінічної лікарні №1

Станом на 15 вересня на Вінниччині виявлено 4 887 (+43 за добу) випадків хвороби, підтверджено 96 смертей. При цьому одужало від інфекції 3 268 (+32).

Як повідомляв OBOZREVATEL: