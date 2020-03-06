Бунт у Чернівцях через коронавірус: хто влаштував провокацію і посіяв паніку

Акцію протесту в Чернівцях під будинком хворого на коронавірус чоловіка влаштувала не просто налякана сусідка, а працівниця медичного закладу. Мешканку будинку №267 по вулиці Руській звати Галина Свідерська. Вона працює в комунальному некомерційному підприємстві "Міська дитяча поліклініка". І цілком ймовірно, що завдяки своїй роботі Галина і дізналася, хто саме хворий на коронавірус у місті.

В результаті здорову чернівчанку, дружину хворого, змусили залишити свій дім і пройти обсервацію. Подробиці читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Сьогодні була на роботі

Мешканка Чернівців Галина Свідерська дійсно сусідка хворого, який підхопив коронавірус в Італії. Але про місце своєї роботи під час мітингу біля під'їзду будинку вона вважала за краще промовчати. Жінка більше за всіх обурювалася, кричала і роздавала інтерв'ю, в яких пояснювала, що боїться за себе і своїх близьких. А бучу здійняла тому, що інакше всі "чекали б смерті у своїх квартирках".

Ми подзвонили в поліклініку і попросили зв'язати нас із Галиною Михайлівною Свідерською. Нас запевнили, що вона працює у фізкабінеті, де немає телефону. Та й застати її не вийде.

Facebook / Галина Свідерська

"Сьогодні Галина Михайлівна була в першу зміну. О другій годині ми бачили, як вона забрала свою сумку і пішла. Тому поговорити з нею не вийде", – уточнили в поліклініці.

Facebook / Галина Свідерська

Як уже писав OBOZREVATEL, саме після подій біля будинку ну вул. Руській, 267 місцеві жителі погрожували перекрити дорогу. Тому влада Чернівців із метою безпеки вирішила перевозити хворих із підозрою на небезпечний вірус звичайними автомобілями, а не спецтранспортом.

Заспокоювати жителів приїхали мер міста і чиновники medimagazin.com.tr

Україну облетіло відео, на якому жителі Чернівців буквально влаштували цькування сім'ї та змусили медиків ізолювати жінку, у якої не було навіть симптомів хвороби. Хоча вона весь час навіть не виходила з дому, дотримувалася всіх заходів ізоляції.

Дружину хворого змусили залишити свій дім Скрін відео

Але сусіди запевняли, що, мовляв, бояться дихати в під'їзді одним повітрям, маски їм не видали, а ще їм доводиться братися за одні й ті самі ручки в під'їзді.

"Ми переживаємо за себе, дітей. Переживаємо, що це буде інфекція на всі Чернівці, тому ми сьогодні вдалися до радикальних заходів", – обурюється Галина. Вона зізнається, що спеціально запросила телебачення.

"Якби ми не здійняли цю бучу, то сиділи б у своїх квартирках і чекали смерті", – каже на відео Галина. На запитання – як жінка дізналася, що хворий саме житель її під'їзду, сусідка заявила, що "знає, бо живе з ним 30 років". "У мене є Фейсбук, інтернет, рядок по телевізору йде. Це вже всюди підтверджено!" – кричить місцева мешканка.

Ми спробували пов'язані з Галиною Свідерською через соцмережі, але вона нам не відповіла.

Сама жінка, дружина хворого на коронавірус, наразі перебуває у військовому госпіталі. За даними командування Медичних сил ЗСУ, вона лежить в окремому боксі інфекційного відділення. Доступ до неї має тільки персональний лікар, який використовує всі необхідні засоби індивідуального захисту. Їй провели аналізи на коронавірус, і найближчим часом чекають на результати.

Жінка знаходиться в окремому боксі військового госпіталю

Потрапили в сюжети пропагандистів

Гарячий виступ сусідки підхопили не лише українські ЗМІ. Російські пропагандистські канали вже зняли сюжет про "середньовіччя в Україні", прикрасивши події картинкою з Нових Санжар, де здорових українців, що повернулися з Китаю, зустріли камінням і протестами. "Зіркою" сюжету стала Галина Свідерська.

Російські пропагандисти порівняли Чернівці із середньовіччям

Аби на розпалювати пристрасті, щойно стало відомо про перший зафіксований випадок коронавірусу в Україні, влада дуже обережно говорила про хворого. "Житель Чернівецької області середнього віку, який подорожував по Італії з дружиною", – уточнювали чиновники.

Facebook / Активний Гравітон

Жителів Гравітону (так називається мікрорайон, де все трапилося) вразила поведінка сусідів. "Я звертаюся до всіх жителів мікрорайону! Люди, що з вами? Що відбувається? Залишайтеся людьми! Так не можна, ви можете завтра опинитися на місці цієї жінки. Як мені соромно за вас", – закликає в місцевій групі одна з мешканок району.

Багатьом соромно за сусідів Facebook / Активний Гравітон

Інші звернули увагу, що акція дуже вже була схожа на сплановану, адже на місці попіарилися всі місцеві чиновники. При цьому найбільше виникло питань – хто "злив" адресу хворого. "Як ви будете їм в очі потім дивитися?", – запитували організаторів протесту.

Facebook / Активний Гравітон

"Краще б допомогли морально пережити тривогу, яка на серці зараз у тієї жінки! Дикуни. Сором", – додають інші.

Facebook / Активний Гравітон

Facebook / Активний Гравітон

Інші жителі міста намагаються сприймати ситуацію з гумором.

Уточнюють, що це "сміх крізь сльози" Facebook / Дмитро Рознай

"Бачила двох нещирих жінок"

Марина Лібанова з Чернівців, яка зараз живе в Ізраїлі, звернула увагу, що обурення місцевих жителів виглядало дуже награно. Жінка зізнається, що репортаж із Гравітону дивилася дуже уважно.

"Бачила двох нещирих жінок, одна – мешканка під'їзду, друга чиновниця. Коли перша з вогнем у погляді нібито переживала за майбутнє своє та дітей, але не забула улесливо дякувати чиновниці за організацію публічної прочуханки жінці, у якої захворів чоловік", – пише Марина.

fakty.com.ua

"Тепер подивилася другу серію, виявляється, попри те, що потерпіла все зробила правильно, її насильно витягли з квартири на догоду цій скандальній сусідці, але головне, щоб журналісти все правильно зрозуміли. Хіба це не середньовіччя? Головне вміння – ухвалювати гнучкі рішення", – обурюється жінка.

В Ізраїлі приносять їжу

Вона розповідає, що живе в невеликому селищі, де всі одне одного знають. Ізраїльтяни, що люблять подорожувати, нещодавно повернулися з країн, які перебувають у зоні ризику короновірусу – Таїланд, Японія, Великобританія.

"В аеропорту проводять детальний інструктаж, як вони мають поводитися, пройти карантин, перебуваючи у власних квартирах і підтримуючи відеозв'язок із медичним закладом або конкретним лікарем", – уточнює чернівчанка.

Facebook / Марина Лібанова

І додає, що нікому з жителів їхнього селища не спало на думку вийти на дорогу, організувати цькування, викликати журналістів і шукати захисту у влади. Навпаки, вони у своїх групах, що постійно функціонують у Viber, вирішували, як забезпечуватимуть продуктами і всім необхідним ізольованих людей.

"Найближчі сусіди згодні приносити готову їжу і залишати на порозі, весь час спілкуватися в листуванні. У цій країні так багато чернівецьких, тепер уже колишніх. І їм важко зрозуміти тих, теперішніх своїх земляків", – резюмує Марина Лібанова .

Можуть притягти до кримінальної відповідальності

Якщо припустити, що інформація про постраждалу від коронавірусу сім'ю стала відома організаторці мітингу від медичного закладу, де вона працює або від іншої медустанови, то місцевому облздоров'ю не завадило б провести внутрішнє розслідування, вважає адвокат Іван Ліберман.

"І якщо буде встановлено факт, що ця жінка оприлюднила медичну таємницю, то її і того працівника, який розповів їй інформацію, повинні притягнути до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог законодавства", – зазначає юрист.

Адже якщо лікарі дійсно оприлюднили дані про людину, і це стало відомо в медичному закладі, то їхня поведінка стала прикладом для інших медпрацівників. І стан хворого це не покращило, а навпаки завдало моральної шкоди. І цих медпрацівників можуть притягнути до кримінальної відповідальності за розголошення персональних даних.

"Адреса місця проживання будь-якої людини в Україні теж відноситься до категорії персональних даних. Але для цього має бути встановлено, хто причетний до розголошення цієї інформації. А сім'я може звернутися до суду і стягнути з тих, хто розголосив їхні дані, пристойну суму", – уточнив Ліберман.

І додав, що, згідно з Конституцією, у нас заборонено збирати, поширювати та оголошувати інформацію про іншу людину, окрім як законним способом. "Тому тут може бути порушено конституційне право членів сім'ї. І вони можуть звернутися до суду і стягнути з тих, хто розголосив їхню адресу, моральний збиток", – уточнює адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

Заражений чоловік приїхав в Україну на машині з Румунії. Перед цим він відвідував Італію.

Під будинком інфікованого українця в Чернівцях сусіди влаштували бунт. Вони вимагали ізолювати також його дружину. Близько 20 осіб кричали, обурювалися і перекривали дорогу.

У підсумку жінку все ж довелося ізолювати, хоча у неї не було жодних ознак захворювання і вона перебувала на самоізоляції.

5 березня ще двох буковинців госпіталізували в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували по Італії. Всього в Україні наявність вірусу перевіряють у 10 осіб.

Крім того, через виявлення випадку коронавірусу в Чернівецькій області вирішили оголосити карантин для всіх навчальних закладів.

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