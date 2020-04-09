Коронавірус в Україні пришвидшився: епідеміолог пояснив спалах

Ірина Кулініч Суспільство 11:04, 9.04.2020 Оновлено: 12:38, 9.04.2020

В Україні пришвидшилися темпи поширення коронавірусу через удосконалення системи тестування та наплив громадян, які повернулися з-за кордону.

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Таку заяву зробив епідеміолог, в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін у інтерв'ю "Новому времени".

"Два основні чинники: перший це те, що донедавна потенціал із діагностики був тільки на національному рівні, плюс ще в кількох областях ПЛР-діагностика. У середньому зараз мережа лабораторних центрів МОЗ виконує десь 1,5-2 тис. досліджень на добу. Вони перейшли на посилений режим: працюють позмінно щодня", – розповів він.

Епідеміолог пояснив спалах коронавірусу в Україніі

Спровокувало масове зараження, за словами Кузіна, і повернення українців з інших країн. "Ті люди, які були інфіковані за кордоном, якраз почали звертатися в лікарні, оскільки зараз у них інкубаційний період наближається до завершення", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені спрогнозували, що епідемія коронавірусу триватиме в Україні до кінця квітня, захворіють 45 тисяч громадян і 3 тисячі помруть.

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