В Україні вже понад 100 тисяч осіб захворіли на COVID-19: статистика МОЗ на 21 серпня

Станом на ранок п’ятниці, 21 серпня, в Україні офіційно підтверджено 100 643 випадки коронавірусної інфекції. З них 2106 виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померло 2207 осіб (+23 за добу), а 51 078 пацієнтів (+637) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію озвучив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Найбільшу кількість випадків інфікування коронавірусом за останню добу зафіксовано у Чернівецькій області – 208, Тернопільській – 185, Харківській – 184, Івано-Франківській – 172, Львівській – 162 та в Києві – 156.

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область – 3478 випадків;

Волинська область – 4989 випадків;

Дніпропетровська область – 1894 випадки;

Донецька область – 1183 випадки;

Житомирська область – 2695 випадків;

Закарпатська область – 6771 випадок;

Запорізька область – 1234 випадки;

Івано-Франківська область – 7462 випадки;

Кіровоградська область – 751 випадок;

м. Київ – 11 328 випадків;

Київська область – 4805 випадків;

Львівська область – 12 793 випадки;

Луганська область – 213 випадків;

Миколаївська область – 912 випадків;

Одеська область – 5578 випадків;

Полтавська область – 614 випадки;

Рівненська область – 8238 випадків;

Сумська область – 1124 випадки;

Тернопільська область – 4301 випадок;

Харківська область – 7033 випадки;

Херсонська область – 329 випадків;

Хмельницька область – 1828 випадків;

Чернівецька область – 8505 випадків;

Черкаська область – 1219 випадків;

Чернігівська область – 1366 випадків.

Дані щодо COVID-19 в Україні станом на 21 серпня (МОЗ)

Нагадаємо, що дані щодо захворюваності на COVID-19 із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці відсутні.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні було проведено 1 378 519 тестувань на коронавірус методом ПЛР.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус в Україні останнім часом значно збільшилася, порівняно з показниками станом на весну. Проте нині перебіг COVID-19 має дещо інший характер, розповів один із сімейних лікарів мешканців Солом’янського району Києва.