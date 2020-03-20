Померлу мешканку Івано-Франківська заразив коронавірусом здоровий чоловік: як таке можливо

Померла в Івано-Франківську від коронавірусу 56-річна місцева жителька працювала на заводі "Імперово-Фудз". Її чоловік нещодавно повернувся із Чехії, звідки, ймовірно, і привіз небезпечний вірус.

Сам він не захворів на коронавірусну інфекцію. Ідентична ситуація трапилася в Чернівецькій області, коли чоловік повернувся з Італії і заразив дружину. OBOZREVATEL дізнався, як таке можливо, а також інші подробиці про загиблу та її останні контакти.

За словами інфекціоніста Сергія Крамарєва, поки не доведено, що здорова людина може бути носієм коронавірусу. Цілком ймовірно, що раніше він перехворів звичайним, застудним коронавірусом, після чого в організмі утворилися антитіла. І тепер передає інфекцію іншим.

Померлу від коронавірусу жительку Івано-Франківська заразив здоровий чоловік Вести

"На сьогодні не доведено щодо коронавірусної інфекції. Можуть бути легкі катаральні явища, на які люди не звертають уваги. Такий варіант не виключений. Імунна система людини може не 100% реагувати, адже не 100% людей хворіють. 20% залишаються здоровими. Варіанти тут різні. Просто імунна система людини не реагує на цей вірус. Або перехресний імунітет", – розповів Крамарєв OBOZREVATEL.

Він зазначив, що коронавіруси серед нас циркулюють постійно. "Людина перехворіла, умовно, звичайним коронавірусом, застудним. У неї утворилися антитіла, які працюють і проти цього вірусу. Такий варіант не виключений. Тому нічого дивного немає. Вона могла перехворіти в легкій формі. Чи хворіє. І передавати рідним. Але якщо людина абсолютно здорова, то здорового носійства такої болячки на сьогодні не доведено", – наголосив інфекціоніст.

Що відомо про померлу від коронавірусу жительку Івано-Франківська

Про те, що чоловік мешканки Івано-Франківська повернувся з Чехії, повідомила її колега Леся Меєр-Веркалець.

"Ця жінка моя знайома. Ми разом працювали на заводі. Незадовго до того, як вона захворіла, її чоловік повернувся з Чехії з заробітків. І, можливо, це і стало причиною", – написала вона в мережі.

А пізніше додала, що коронавірус у померлої підтвердився. "Навіть страшно подумати, бо вона контактувала з багатьма людьми на тому самому заводі, а потім пішла до дільничного лікаря. Він відправив її додому, сказавши, щоб негайно викликала швидку", – уточнила Леся.

Завод "Імперово-Фудз" – виробник сухих яєчних продуктів. На підприємстві підтвердили, що загибла від коронавірусу дійсно у них працювала, проте спілкувалася з мінімальною кількістю людей.

"Ця жінка 1963 року народження працювала оператором машини пастеризації і востаннє була на роботі 12 березня. Ознак і симптомів захворювання на той час у неї не було. Вона не контактувала з харчовою продукцією і мала обмежені контакти з іншими працівниками – саме з 12 березня підприємство рішенням керівництва почало призупиняти діяльність у зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні, виробничі лінії поступово зупинялися, а працівників відправляли додому", – повідомили нам у пресслужбі.

Окрім того, як з'ясувалося, на підприємстві певний час проводилися посилені заходи з дезінфекції з профілактичною метою.

Як додали на заводі, ознаки хвороби з'явилися у жінки 13 березня. Вона звернулася до сімейного лікаря, який поставив діагноз респіраторного захворювання. Жінка залишилася вдома лікуватись, але вже 16 березня у неї почалася задишка. Її доправили в лікарню, підключили до апарату штучної вентиляції легенів, після чого, за версією лікарів, у неї почалася пневмонія, і стан погіршувався. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19.

Всі її контакти зараз ретельно перевіряються, а кілька її колег, які могли з нею контактувати, перебувають на самоізоляції під контролем лікарів. Лікаря і медсестру, які контактували з померлою, ізолювали.

"Згідно з повідомленням Європейського органу з безпеки харчових продуктів (EFSA), поки немає підтверджень, що харчові продукти можуть бути джерелом або шляхом передачі вірусу. Мусимо зазначити, що ця жінка, як і всі працівники нашого підприємства, не мала фізичних контактів із продукцією – всі процеси на підприємстві повністю автоматизовані саме з метою виключення таких контактів. Крім того, вся продукція проходить термічну обробку за найсуворішими стандартами безпеки та якості", – додали в "Імперово-Фудз".

Компанія висловила співчуття родині та близьким своєї працівниці.

Померла в Івано-Франківську жінка працювала на заводі "Імперово-Фудз" Колаж

Заробітчани стали переносниками

В Україні зареєстровано вже кілька випадків, коли родичі привозять небезпечний вірус із Європи, але при цьому самі не хворіють. OBOZREVATEL вже писав, що чоловік 33-річної Тетяни з села Брусниця (померла в інфекційному відділенні лікарні Чернівців) за кілька днів до того, як вона захворіла, повернувся з Італії. У селі розповіли, що він був там на заробітках. Там же давно живе мама Тетяни Людмила.

У Хотинському районі Чернівецької області з'явилися п'ятеро нових хворих, а всього там виявили коронавірус у 15 осіб. Небезпечний вірус туди привезла жителька села Колінківці, яка три роки пропрацювала в Італії. Зараз через це закрили на карантин відразу чотири села – вони розташовані поруч. Це, крім Колінківців, Топорівці, Грозенци та Бочківці.

Чернівецька ОДА

"Наші села опинилися в епіцентрі. Захворіли всі родичі цієї жінки, і навіть маленькі онуки. Голова однієї з сільрад зараз лежить удома з високою температурою, а у цієї жінки тест виявився негативним. Вона сидить вдома на обсервації", – розповіли нам сусіди.

Чернівецька ОДА

Вони додають, що виїзди з сіл перекриті, а шлагбауми поставили навіть на лісових і сільських дорогах. У населених пунктах дезінфікують вулиці, а людей просять менше виходити з дворів. Також на виїздах поставили блокпости, але підвезення продуктів і необхідного відбувається безперешкодно.

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