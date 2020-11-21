Коронавірус в Україні перетнув позначку в 612 тисяч хворих: статистика МОЗ на 21 листопада

В Україні на ранок суботи, 21 листопада, підтверджено 612 665 випадків коронавірусу. З них за добу було виявлено 14 580, що побило попередній рекорд.

Інфекція забрала життя вже 10 813 українців (+215), водночас 282 313 пацієнтів (+7989) змогли побороти її. Статистикою у Facebook поділився міністр охорони здоров'я Максим Степанов, оновив дані також сайт РНБО.

Минулої доби на COVID-19 захворіли ще 610 дітей і 590 медпрацівників. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській області – 1342, м. Київ – 1213, Сумській області – 961, Київській – 953 та Запорізькій – 810.

В Україні виявили рекордні 14 580 випадків зараження COVID-19 за добу Facebook Максима Степанова

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах зросла:

м. Київ – 57 807 випадків;

Вінницька область – 15 164 випадки;

Волинська область – 21 131 випадок;

Дніпропетровська область – 27 544 випадки;

Донецька область – 19 685 випадків;

Житомирська область – 25 664 випадки;

Закарпатська область – 21 165 випадків;

Запорізька область – 23 035 випадків;

Івано-Франківська область – 31 305 випадків;

Київська область – 29 380 випадків;

Кіровоградська область – 4142 випадки;

Луганська область – 5 617 випадків;

Львівська область – 40 416 випадків;

Миколаївська область – 14 607 випадків;

Одеська область – 36 727 випадків;

Полтавська область – 17 942 випадки;

Рівненська область – 27 539 випадків;

Сумська область – 21 833 випадки;

Тернопільська область – 25 259 випадків;

Харківська область – 50 784 випадки;

Херсонська область – 8359 випадків;

Хмельницька область – 25 820 випадків;

Черкаська область – 17 149 випадків;

Чернівецька область – 30 636 випадків;

Чернігівська область – 13 955 випадків.

Нагадаємо: в статистиці від глави МОЗ та сайту РНБО відсутні дані щодо ситуації із зараженням COVID-19 населення тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей і анексованого Криму.

Глава МОЗ підкреслив, що минулої доби до лікарень було госпіталізовано ще 1761 українця із коронавірусною інфекцією. Також здійснено 71 949 тестувань на діагностику вірусу – 45 508 методом ПЛР і 26 441 методом ІФА. За весь час пандемії в Україні проведено 4 154 333 ПЛР-тестування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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