Коронавірус в Україні перетнув позначку в 612 тисяч хворих: статистика МОЗ на 21 листопада

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
23,2 т.

  • У країні знову виявили рекордну кількість заражених за добу – понад 14,5 тис.

  • Лише в Києві та на Дніпропетровщині зафіксували по більш ніж 1200 інфікованих

  • За минулу добу захворіли ще 610 дітей і 590 медпрацівників

Коронавірус сьогодні в Україні

В Україні на ранок суботи, 21 листопада, підтверджено 612 665 випадків коронавірусу. З них за добу було виявлено 14 580, що побило попередній рекорд.

Інфекція забрала життя вже 10 813 українців (+215), водночас 282 313 пацієнтів (+7989) змогли побороти її. Статистикою у Facebook поділився міністр охорони здоров'я Максим Степанов, оновив дані також сайт РНБО.

Минулої доби на COVID-19 захворіли ще 610 дітей і 590 медпрацівників. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській області – 1342, м. Київ – 1213, Сумській області – 961, Київській – 953 та Запорізькій – 810.

В Україні виявили рекордні 14 580 випадків зараження COVID-19 за добу

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах зросла:

  • м. Київ – 57 807 випадків;

  • Вінницька область – 15 164 випадки;

  • Волинська область – 21 131 випадок;

  • Дніпропетровська область – 27 544 випадки;

  • Донецька область – 19 685 випадків;

  • Житомирська область – 25 664 випадки;

  • Закарпатська область – 21 165 випадків;

  • Запорізька область – 23 035 випадків;

  • Івано-Франківська область – 31 305 випадків;

  • Київська область – 29 380 випадків;

  • Кіровоградська область – 4142 випадки;

  • Луганська область – 5 617 випадків;

  • Львівська область – 40 416 випадків;

  • Миколаївська область – 14 607 випадків;

  • Одеська область – 36 727 випадків;

  • Полтавська область – 17 942 випадки;

  • Рівненська область – 27 539 випадків;

  • Сумська область – 21 833 випадки;

  • Тернопільська область – 25 259 випадків;

  • Харківська область – 50 784 випадки;

  • Херсонська область – 8359 випадків;

  • Хмельницька область – 25 820 випадків;

  • Черкаська область – 17 149 випадків;

  • Чернівецька область – 30 636 випадків;

  • Чернігівська область – 13 955 випадків.

Нагадаємо: в статистиці від глави МОЗ та сайту РНБО відсутні дані щодо ситуації із зараженням COVID-19 населення тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей і анексованого Криму.

Глава МОЗ підкреслив, що минулої доби до лікарень було госпіталізовано ще 1761 українця із коронавірусною інфекцією. Також здійснено 71 949 тестувань на діагностику вірусу – 45 508 методом ПЛР і 26 441 методом ІФА. За весь час пандемії в Україні проведено 4 154 333 ПЛР-тестування.

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