Коронавірус в Україні перетнув позначку в 10 тисяч хворих: статистика МОЗ на 30 квітня

Станом на четвер, 30 квітня, в Україні офіційно підтверджено понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом COVID-19. Точна кількість хворих склала 10 406 осіб.

Статистику уточнив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За добу додалося 540 нових випадків зараження. Померла 261 особа, а одужати вдалося 1238.

Коронавірус в Україні перетнув позначку в 10 тисяч хворих

Детальна інформація щодо захворюваності на коронавірус за областями також з'явилася на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Ситуація в регіонах така:

Вінницька обл. – 417 (127 одужали)

Волинська обл. – 280 (60 одужали)

Дніпропетровська область. – 347 (23 одужали)

Донецька обл. – 68 (10 одужали)

Житомирська обл. – 374 (21 видужав)

Закарпатська обл. – 419 (48 одужали)

Запорізька обл. – 243 (62 одужали)

Івано-Франківська обл. – 862 (72 одужали)

г. Киев – 1401 випадок (75 одужали)

Київська обл. – 664 (73 одужали)

Кіровоградська обл. – 391 (100 одужали)

Львівська обл. – 430 (77 одужали)

Луганська обл. – 33 (4 одужали)

Миколаївська обл. – 126 (5 одужали)

Одеська обл. – 277 (15 одужали)

Полтавська обл. – 203 (21 одужав)

Рівненська обл. – 637 (59 одужали)

Сумська обл. – 102 (57 одужали)

Тернопільська обл. – 779 (78 одужали)

Харківська обл. – 249 (20 одужали)

Херсонська обл. – 111 (35 одужали)

Хмельницька обл. – 82 (20 одужали)

Черкаська обл. – 290 (60 одужали)

Чернівецька обл. – 1571 (110 одужали)

Чернігівська обл. – 50 (6 одужали).

Всього в Україні досліджено 111 859 зразків методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 7192 пацієнтів, із них 577 дітей і 1713 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 3214 осіб, з них 140 дітей і 350 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 138 осіб, в тому числі одна дитина і 10 медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ексклюзивному інтерв'ю розповів, що Україна вийшла на плато щодо COVID-19 і піку можна буде уникнути.

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