Коронавірус в Україні перетнув межу у 894 тисячі заражень: статистика на 13 грудня

Марина Ліснічук Суспільство 08:14, 13.12.2020 Оновлено: 09:18, 13.12.2020

В Україні минулої доби діагноз коронавірус підтвердили ще в 9176 осіб. Через це загальна кількість інфікувань на ранок неділі, 13 грудня, досягла вже 894 215.

Вірус забрав життя 15 154 українців (+156), водночас 501 564 (+7563) побороли його. Оновлені дані надали міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook та сайт Ради нацбезпеки й оборони.

За словами глави МОЗ, минулої доби на COVID-19 захворіли ще 494 дитини та 313 медпрацівників, а до лікарень із таким діагнозом потрапили 2969 осіб.

Найбільше нових інфікувань було виявлено в м. Київ – 1125, Київській області – 740, Дніпропетровській – 709, Одеській – 628 і Запорізькій – 535.

На COVID-19 захворіли ще понад 9 тисяч українців
Facebook Максима Степанова

Загальна кількість заражень коронавірусом у регіонах:

  • м. Київ – 91 138 випадків;

  • Вінницька область – 19 801 випадок;

  • Волинська область – 28 019 випадків;

  • Дніпропетровська область – 49 074 випадки;

  • Донецька область – 29 398 випадків;

  • Житомирська область – 34 073 випадки;

  • Закарпатська область – 26 016 випадків;

  • Запорізька область – 41 995 випадків;

  • Івано-Франківська область – 40 668 випадків;

  • Київська область – 48 523 випадки;

  • Кіровоградська область – 7166 випадків;

  • Луганська область – 7889 випадків;

  • Львівська область – 53 662 випадки;

  • Миколаївська область – 23 864 випадки;

  • Одеська область – 57 699 випадків;

  • Полтавська область – 29 121 випадок;

  • Рівненська область – 36 117 випадків;

  • Сумська область – 35 702 випадки;

  • Тернопільська область – 31 165 випадків;

  • Харківська область – 62 324 випадки;

  • Херсонська область – 13 972 випадки;

  • Хмельницька область – 34 800 випадків;

  • Черкаська область – 31 209 випадків;

  • Чернівецька область – 36 695 випадків;

  • Чернігівська область – 24 125 випадків.

Карта поширення коронавірусу регіонами України
РНБО

Нагадаємо, що в статистиці щодо захворюваності на коронавірус в Україні від Міністерства охорони здоров’я та сайту РНБО відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донбасу та Криму.

Попередньої доби українські лабораторії здійснили 41 489 тестувань на наявність COVID-19, зокрема 33 593 методом ПЛР і 7896 – методом ІФА. Тоді як загалом із початку пандемії в країні проведено 5 031 859 тестувань.

В Україні виявлено понад 894 тисячі заражень COVID-19
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • напередодні Україна від COVAX отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини проти коронавірусу.

  • Водночас у країні лише за добу було госпіталізовано 3001 пацієнта з COVID-19, що стало новим рекордом. Лікар діагностичного медцентру Львова Тарас Жиравецький попередив про колапс у лікарнях.

  • Цікаво, що коронавірус "пошкодував" Кіровоградщину: у регіоні фіксують не так багато заражень, натомість у медустановах регіону ситуація така ж, як і в інших. Про те, чи брешуть цифри та що насправді відбувається в найбільш "незараженій" області, читайте в матеріалі.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

В Ірані за "роботу на Захід" стратили опозиційного журналіста

Джошуа нокаутом переміг Пулєва в чемпіонському бою

Помер Валентин Гафт: що він говорив про Україну

Влада дає проросійським силам спокійно працювати в Україні, – Бутусов

З нами Бог. Тоді хто ж проти нас?