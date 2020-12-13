Коронавірус в Україні перетнув межу у 894 тисячі заражень: статистика на 13 грудня

В Україні минулої доби діагноз коронавірус підтвердили ще в 9176 осіб. Через це загальна кількість інфікувань на ранок неділі, 13 грудня, досягла вже 894 215.

Вірус забрав життя 15 154 українців (+156), водночас 501 564 (+7563) побороли його. Оновлені дані надали міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook та сайт Ради нацбезпеки й оборони.

За словами глави МОЗ, минулої доби на COVID-19 захворіли ще 494 дитини та 313 медпрацівників, а до лікарень із таким діагнозом потрапили 2969 осіб.

Найбільше нових інфікувань було виявлено в м. Київ – 1125, Київській області – 740, Дніпропетровській – 709, Одеській – 628 і Запорізькій – 535.

На COVID-19 захворіли ще понад 9 тисяч українців Facebook Максима Степанова

Загальна кількість заражень коронавірусом у регіонах:

м. Київ – 91 138 випадків;

Вінницька область – 19 801 випадок;

Волинська область – 28 019 випадків;

Дніпропетровська область – 49 074 випадки;

Донецька область – 29 398 випадків;

Житомирська область – 34 073 випадки;

Закарпатська область – 26 016 випадків;

Запорізька область – 41 995 випадків;

Івано-Франківська область – 40 668 випадків;

Київська область – 48 523 випадки;

Кіровоградська область – 7166 випадків;

Луганська область – 7889 випадків;

Львівська область – 53 662 випадки;

Миколаївська область – 23 864 випадки;

Одеська область – 57 699 випадків;

Полтавська область – 29 121 випадок;

Рівненська область – 36 117 випадків;

Сумська область – 35 702 випадки;

Тернопільська область – 31 165 випадків;

Харківська область – 62 324 випадки;

Херсонська область – 13 972 випадки;

Хмельницька область – 34 800 випадків;

Черкаська область – 31 209 випадків;

Чернівецька область – 36 695 випадків;

Чернігівська область – 24 125 випадків.

Карта поширення коронавірусу регіонами України РНБО

Нагадаємо, що в статистиці щодо захворюваності на коронавірус в Україні від Міністерства охорони здоров’я та сайту РНБО відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донбасу та Криму.

Попередньої доби українські лабораторії здійснили 41 489 тестувань на наявність COVID-19, зокрема 33 593 методом ПЛР і 7896 – методом ІФА. Тоді як загалом із початку пандемії в країні проведено 5 031 859 тестувань.

В Україні виявлено понад 894 тисячі заражень COVID-19 РНБО

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