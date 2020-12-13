Коронавірус в Україні перетнув межу у 894 тисячі заражень: статистика на 13 грудня
В Україні минулої доби діагноз коронавірус підтвердили ще в 9176 осіб. Через це загальна кількість інфікувань на ранок неділі, 13 грудня, досягла вже 894 215.
Вірус забрав життя 15 154 українців (+156), водночас 501 564 (+7563) побороли його. Оновлені дані надали міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook та сайт Ради нацбезпеки й оборони.
Загальна кількість заражень коронавірусом у регіонах:
м. Київ – 91 138 випадків;
Вінницька область – 19 801 випадок;
Волинська область – 28 019 випадків;
Дніпропетровська область – 49 074 випадки;
Донецька область – 29 398 випадків;
Житомирська область – 34 073 випадки;
Закарпатська область – 26 016 випадків;
Запорізька область – 41 995 випадків;
Івано-Франківська область – 40 668 випадків;
Київська область – 48 523 випадки;
Кіровоградська область – 7166 випадків;
Луганська область – 7889 випадків;
Львівська область – 53 662 випадки;
Миколаївська область – 23 864 випадки;
Одеська область – 57 699 випадків;
Полтавська область – 29 121 випадок;
Рівненська область – 36 117 випадків;
Сумська область – 35 702 випадки;
Тернопільська область – 31 165 випадків;
Харківська область – 62 324 випадки;
Херсонська область – 13 972 випадки;
Хмельницька область – 34 800 випадків;
Черкаська область – 31 209 випадків;
Чернівецька область – 36 695 випадків;
Чернігівська область – 24 125 випадків.
Нагадаємо, що в статистиці щодо захворюваності на коронавірус в Україні від Міністерства охорони здоров’я та сайту РНБО відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донбасу та Криму.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
напередодні Україна від COVAX отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини проти коронавірусу.
Водночас у країні лише за добу було госпіталізовано 3001 пацієнта з COVID-19, що стало новим рекордом. Лікар діагностичного медцентру Львова Тарас Жиравецький попередив про колапс у лікарнях.
Цікаво, що коронавірус "пошкодував" Кіровоградщину: у регіоні фіксують не так багато заражень, натомість у медустановах регіону ситуація така ж, як і в інших. Про те, чи брешуть цифри та що насправді відбувається в найбільш "незараженій" області – читайте в матеріалі.