Коронавірус в Україні перетнув межу у 813 тисяч: статистика на 6 грудня

В Україні на ранок неділі, 6 грудня, кількість випадків коронавірусу досягла 813 306. За минулу добу цей діагноз підтвердили ще в 11 590 осіб.

Від COVID-19 у країні померли 13 588 пацієнтів (+167), водночас 418 581 українець (+6048) одужав. Статистикою щодо захворюваності поділився у Facebook очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, оновив дані і сайт РНБО.

Минулої доби найбільшу кількість випадків інфікування зареєстровано в Києві – 1518, Одеській області – 1002, Запорізькій – 817, Київській – 809 і Дніпропетровській – 798.

На коронавірус захворіли ще 11 590 українців Facebook Максима Степанова

Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах зросла:

м. Київ – 79 809 випадків;

Вінницька область – 18 587 випадків;

Волинська область – 26 019 випадків;

Дніпропетровська область – 44 080 випадків;

Донецька область – 25 547 випадків;

Житомирська область – 31 967 випадків;

Закарпатська область – 24 541 випадок;

Запорізька область – 36 539 випадків;

Івано-Франківська область – 39 373 випадки;

Київська область – 43 219 випадків;

Кіровоградська область – 6254 випадки;

Луганська область – 7027 випадків;

Львівська область – 49 831 випадок;

Миколаївська область – 21 144 випадки;

Одеська область – 51 148 випадків;

Полтавська область – 25 228 випадків;

Рівненська область – 33 508 випадків;

Сумська область – 33 181 випадок;

Тернопільська область – 29 594 випадки;

Харківська область – 59 285 випадків;

Херсонська область – 11 915 випадків;

Хмельницька область – 32 286 випадків;

Черкаська область – 26 809 випадків;

Чернівецька область – 35 152 випадки;

Чернігівська область – 21 263 випадки.

Як відомо, в офіційній статистиці від МОЗ та РНБО немає даних щодо захворюваності на коронавірус серед жителів тимчасово окупованих районів Донбасу і Криму.

За словами міністра охорони здоров’я, минулої доби діагноз COVID-19 підтвердили у 627 дітей та 493 медпрацівників. До медустанов було госпіталізовано ще 1127 хворих.

Водночас лабораторії здійснили 42 096 тестувань за добу, зокрема 33 308 методом ПЛР і 8788 методом ІФА. Тоді як за весь час пандемії в Україні проведено 4 780 080 ПЛР-тестувань.

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